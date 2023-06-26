Тучи сгущаются над еврозоной: аналитики прогнозируют сложное полугодие

И хотя еврозона оправилась от недавней умеренной экономической рецессии, в S&P предупреждают, что второе полугодие 2023 года может стать сложным. Особенно в ситуации, когда Европейский центральный банк продолжает повышать процентные ставки.

Главный экономист Commerzbank Hamburg Сайрус де ла Рубиа отмечает, что даже если их базовый сценарий предполагает небольшой рост в еврозоне во втором квартале, падение индекса менеджеров по закупкам указывает на возникновение трудностей в ближайшее время, поскольку "у компаний во всех секторах наблюдается снижение количества заказов".

Старший экономист S&P Global Market Intelligence, сказал телеканалу CNBC, что последние цифры "вызывают тревогу".

"Более высокие процентные ставки, рост стоимости жизни - все это начинает оказывать влияние на спрос", - отметил эксперт.

Следует отметить, что Европейский центральный банк значительно повысил процентные ставки за последние 12 месяцев с целью снижения инфляции. Более высокие процентные ставки означают более высокие затраты для бизнеса. Это также снижает спрос и экономическую активность, что негативно сказывается на финансовых показателях компаний.