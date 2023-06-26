Закупка НВС: Государственный контроль обратился к Мурниеце и Кариньшу

Государственный контроль обратился к министру обороны Инаре Мурниеце и премьер-министру Кришьянису Кариньшу с просьбой обеспечить независимую оценку ответственности должностных лиц, занимающихся закупками продовольствия Национального Вооруженных Сил (НВС), сообщает Госконтроль.
В целях обеспечения независимой, объективной, справедливой и всесторонней оценки ответственности Госконтроль призывает начатые и последующие проверки и дисциплинарные дела по оценке ответственности должностных лиц, участвующих в планировании и осуществлении закупок "Услуги логистики за поставку продовольствия для нужд НВС" возложить на межведомственную следственную комиссию, сформированную вне Министерства обороны.
В ходе проверки Госконтроля были выявлены существенные нарушения при планировании и осуществлении закупок, в результате чего был заключен договор, не отвечающий интересам государства, а поставка продуктов питания для НВС осуществлялась с нарушением положения Закона о государственных закупках и Закона о предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичного лица.
По окончании проверки Госконтроль призвал провести оценку ответственности ответственных должностных лиц на всех уровнях, не ограничиваясь оценкой ответственности сотрудников Государственного центра закупок и логистики в сфере обороны и НВС, а также оценкой ответственности внутри Минобороны.
Поскольку к осуществлению закупки были привлечены непосредственно госсекретарь и заместитель госсекретаря Минобороны и к реализации закупки привлекались несколько должностных лиц Минобороны, по мнению Госконтроля, в рамках Министерства обороны возможности должным образом оценить ответственность соответствующих должностных лиц могут быть ограничены. Было бы важно обеспечить, чтобы ответственность не оценивалась в одностороннем порядке и чтобы к оценке ответственности не привлекались должностные лица, чьи собственные действия или бездействие подлежат оценке.
Представители Госконтроля ранее заявляли, что в оборонной сфере планирование закупок в рабочих группах, формируемых приказами министра обороны, не является распространенной практикой. Результат закупки является естественным следствием несоблюдения правил многоуровневого планирования и осуществления закупок, установленных Министерством обороны.
Напомним, ранее Госконтроль выявил, что закупка Минобороны об оказании услуг по логистике поставок продовольствия для нужд Национальных вооруженных сил (НВС) организована с нарушением установленных в оборонном ведомстве процедур планирования и организации закупок.
Госконтроль оценивал, соответствуют ли планирование, реализация закупки и заключенный договор требованиям нормативных актов.
Член совета Госконтроля Кристине Яунземе заявила, что приобретенная в результате закупки услуга не соответствует потребностям НВС, а также интересам оборонного ведомства и национальной безопасности. Несмотря на то, что договор заключен об оказании услуг по логистике поставок продовольствия для нужд НВС в мирное и кризисное время, а также по хранению запасов отдельных товаров, в закупке и договоре не установлены требования по поставкам продуктов питания и хранению запасов в период кризиса.
Госконтроль отмечает, что планируемая сумма договора (220 млн евро с правом ее увеличения на 50%, общая ожидаемая максимальная сумма договора - до 330 млн евро в течение пяти лет) впервые была указана, когда закупочная комиссия принимала решение о заключении договора с ООО Zītari LZ.
Сумма договора была определена исходя из предположения должностного лица закупочной комиссии и без учета финансирования в размере 8,2 млн евро, предусмотренного планом централизованных закупок. Согласно бухгалтерским документам, с 1 января по 30 апреля этого года НВС получили от Zītari LZ продукты питания на сумму 992 000 евро. За указанный период времени НВС получили счет от Zītari LZ за администрирование предоставленной услуги на сумму 30 000 евро.
Ревизоры отмечают, что минимальные требования, предъявляемые к претендентам, не дают уверенности в возможностях выполнения договора в соответствии с потребностями заказчика. Закупочной комиссией не были предусмотрены требования к претендентам по производственной мощности, которые доказали бы их возможности оказывать предусмотренную масштабную логистическую услугу.
По мнению аудиторов, на основании заключенного договора в настоящее время продукты питания поставляются НВС с нарушением закона о государственных закупках и закона о предотвращении разбазаривания средств публичного лица. Поскольку расходы на логистику не составляют наибольшую финансовую часть договора и значительно ниже предусмотренных договором затрат на поставку продуктов питания, то основным предметом договора является поставка продуктов питания, а не логистическая услуга. При этом поставки продуктов питания не оценивались с точки зрения экономической выгоды.
Закупочная комиссия предусмотрела разработку электронной платформы в рамках логистической услуги. Разработка подобного цифрового инструмента не предусмотрена ни в одном документе планирования Минобороны и НВС и не оценивалась в контексте системы обеспечения.
Победителю конкурса по договору были делегированы задачи, типичные для государственных чиновников, например, право проведения ценовых опросов.
Хотя в договоре оговаривается, что поставщик услуг ищет как можно больше поставщиков, обеспечивая как можно большую конкуренцию для получения самой низкой цены, вознаграждение за оказание логистической услуги находится в прямой зависимости от стоимости доставленных пищевых продуктов.
Ревизоры также пришли к выводу, что Zītari LZ могло быть исключено из дальнейшего участия в закупке уже в первом туре, так как не соответствовало установленным в положении о конкурсе требованиям об опыте оказания логистических услуг. В финальном туре закупочная комиссия не анализировала, не являлось ли предложение Zītari LZ необоснованно дешевым, будучи примерно в 40 раз дешевле, чем предложение второго претендента.
Также в процессе закупки не были определены требования по обеспечению продовольствием в период кризиса и созданию продовольственных запасов - такие решения предполагалось искать уже в ходе исполнения договора путем заключения дополнительного соглашения. С учетом того, что требования продовольственной безопасности напрямую связаны с интересами национальной безопасности, для таких закупок и контрактов должны были быть установлены специальные условия, но оценка соответствия претендента интересам национальной безопасности не проводилась.
По мнению Госконтроля, маловероятно, что у руководителей Минобороны и НВС не было информации о логистическом решении, предусмотренном в закупке и договоре.
При этом ревизоры напоминают, что планирование новой модели продовольственного обеспечения происходило в рабочих группах оборонного ведомства, созданных приказами министра обороны. В их задачу входила также подготовка детальных окончательных требований к новой модели.
Закупка осуществлялась с 18 октября 2021 года по 22 ноября 2022 года, договор был подписан командованием обеспечения НВС 20 декабря прошлого года.
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