Без ресторанов и кино: из-за инфляции латвийцы до 30 стали менять привычки

Такой вывод следует из мнений экспертов и банковских экономистов. Кроме того, видимо, в сфере услуг цены не будут снижаться. Так, например, стоимость идентичных услуг в одной и той же парикмахерской за несколько лет выросла с 22 евро до 37 евро и, вероятно, уже никогда не будет ниже 30 евро.

Следует также учитывать, что прогнозы цен на энергоресурсы на предстоящую зиму весьма приблизительны, то есть нельзя точно сказать, сколько мы будем платить за отопление и электроэнергию, поскольку продолжает сказываться нестабильная геополитическая ситуация и различные процессы в глобальном масштабе.

Большинство - 79% - населения Латвии в возрасте от 18 до 29 лет были вынуждены изменить свои повседневные привычки из-за инфляции. Об этом свидетельствует опрос, проведенный банком SEB и компанией Norstat. Больше всего влияние инфляции ощущает молодежь в Латгале - там рост цен затронул 94% респондентов.

Высокую инфляцию ощущают 83% молодых людей в Земгале, 75% в Риге, 75% в Рижском регионе и 74% в Видземе. В целом 27% молодых людей в Латвии вынуждены тратить меньше денег на одежду, обувь и аксессуары, 26% отказались от различных развлечений, таких как походы в кино, клубы и рестораны.

10% респондентов этим летом не будут выезжать за пределы Латвии из соображений экономии. 34% молодых людей вынуждены искать дополнительный источник дохода. 5% респондентов признаются, что им пришлось бросить учебу, чтобы работать и зарабатывать больше.