Во что латвийцы вложат деньги, если получат по миллиону? Результаты опроса

В ходе опроса респонденты выбирали из 14 вариантов инвестирования. Самое популярное решение - покупка нескольких объектов недвижимости как для собственных нужд, так и для сдачи в аренду - такой ответ дали 42% опрошенных. Эту идею чаще высказывали рижане, люди в возрасте от 30 до 39 лет, причем женщины выбирали этот тип инвестиций чаще, чем мужчины.

Вторая по популярности инвестиция также связана с недвижимостью - 29% опрошенных заявили, что купят желанное жилье.

24% респондентов вложили бы свои деньги в акции или облигации различных компаний, столько же отложили бы деньги на будущее детей, а еще 24% отправились бы в путешествие.

Инвестиции в акции или облигации кажутся привлекательными молодым людям и тем, кто не достиг 50-летнего возраста. Те, кому за 60, чаще хотели бы отправиться в путешествие, а женщины готовы копить на будущее своих детей примерно в два раза чаще, чем мужчины.