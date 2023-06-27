Во что латвийцы вложат деньги, если получат по миллиону? Результаты опроса

Если бы вдруг на банковском счету появился миллион евро, жители Латвии в большинстве случаев вложили бы средства в недвижимость, сообщили агентству LЕТА представители банка Citadele со ссылкой на данные опроса, проведенного в июне.
В ходе опроса респонденты выбирали из 14 вариантов инвестирования. Самое популярное решение - покупка нескольких объектов недвижимости как для собственных нужд, так и для сдачи в аренду - такой ответ дали 42% опрошенных. Эту идею чаще высказывали рижане, люди в возрасте от 30 до 39 лет, причем женщины выбирали этот тип инвестиций чаще, чем мужчины.
Вторая по популярности инвестиция также связана с недвижимостью - 29% опрошенных заявили, что купят желанное жилье.
24% респондентов вложили бы свои деньги в акции или облигации различных компаний, столько же отложили бы деньги на будущее детей, а еще 24% отправились бы в путешествие.
Инвестиции в акции или облигации кажутся привлекательными молодым людям и тем, кто не достиг 50-летнего возраста. Те, кому за 60, чаще хотели бы отправиться в путешествие, а женщины готовы копить на будущее своих детей примерно в два раза чаще, чем мужчины.
Еще 18% отдали бы значительную часть миллиона родителям или другим родственникам, а 16% предпочли бы продолжать жить без огромных расходов и хранить эти деньги на банковском счете. Мужчины сделали бы так в два раза чаще, чем женщины, и этот выбор более популярен среди жителей, достигших 50-летнего возраста и проживающих за пределами Риги.
С другой стороны, 14% респондентов указали, что они вложили бы большую часть средств в пенсию.
Завершение трудовой деятельности и использование денег на повседневные расходы выбрали бы 12% опрошенных, причем жители старше 50 лет поддерживают этот вариант примерно в три раза чаще, чем те, кто еще не перешагнул 50-летний порог.
Еще в 12% случаев респонденты хотели бы купить автомобиль своей мечты. Такой вариант ответа характерен для мужчин в возрасте от 18 до 29 лет.
8% заявили, что пожертвовали бы большую часть суммы на благотворительность, а 7% переехали бы жить за границу.
В опросе приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.
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