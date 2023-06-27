Эстонскому предприятию разрешили получить влияние в Gaso

Elenger, дочернее предприятие Eesti Gaas, продает природный газ и электроэнергию населению и корпоративным клиентам в Латвии.

В СК заявили, что при оценке вертикальной интеграции Eesti Gaas и Gaso необходимо учитывать нормативные акты, влияющие на деятельность компаний, например, Закон об энергетике и вытекающие из него нормативные акты, которые не предусматривают право торговцев природным газом участвовать в фактическом предоставлении услуг системы распределения природного газа или поставках природного газа.

Уже сообщалось, что Latvijas gāze подписало окончательный договор о продаже Gaso Eesti Gaas в середине апреля. В конце апреля Eesti Gaas объявила, что обратилась в Кабинет министров за разрешением на покупку Gaso, поскольку Gaso является коммерческим предприятием, важным для национальной безопасности.

В этом году Latvijas gāze начало процесс продажи Gaso, так как согласно действующим нормативным актам Gaso не может управляться российскими или белорусскими акционерами, а у Latvijas gāze есть акционеры, представляющие российское государство.

По предварительным данным, поступления Gaso в прошлом году составили 52,46 млн евро, что на 11,3% меньше, чем в 2021 году, а убытки составили 1,751 млн евро.