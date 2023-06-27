Эстонскому предприятию разрешили получить влияние в Gaso

Совет по конкуренции (СК) разрешил эстонской Eesti Gaas получить решающее влияние в Gaso, латвийском операторе системы распределения природного газа, принадлежащем Latvijas gāze, сообщили агентству LETA в СК.
СК не выявил существенного ущерба для конкуренции, поэтому разрешил сделку. СК пришел к выводу, что в результате слияния структура рынка существенно не изменится, конкуренция не снизится и доминирующее положение на рынке не будет создано или укреплено.
В заявлении Latvijas gāze Рижской фондовой бирже Nasdaq говорится, что Eesti Gaas получила разрешение СК и правительства Латвии на покупку Gaso. Стоимость этой сделки превышает 120 миллионов евро.
Председатель правления Latvijas gāze Айгар Калвитис выразил уверенность, что под руководством Eesti Gaas Gaso продолжит укреплять и развивать систему газоснабжения Латвии, что принесет пользу не только Латвии, но и всему Балтийскому региону.
С другой стороны, председатель правления Eesti Gaas Маргус Касик заявил, что компания ценит доверие латвийского правительства.
"Мы полностью понимаем важность распределительной сети как стратегической компании и хотим поделиться своим опытом оператора газовой сети, развивать компанию и предлагать лучшие услуги потребителям газа в Латвии", - сказал он.
Компании группы Eesti Gaas продают клиентам трубопроводный природный газ, сжатый природный газ (CNG), сжатый биометан (CBM) и сжиженный природный газ, а также управляют крупнейшей газораспределительной сетью в Эстонии. Группа Eesti Gaas занимается оптовой продажей газа на международном рынке, производством и продажей солнечной энергии, а также розничной торговлей электроэнергией.
Elenger, дочернее предприятие Eesti Gaas, продает природный газ и электроэнергию населению и корпоративным клиентам в Латвии.
В СК заявили, что при оценке вертикальной интеграции Eesti Gaas и Gaso необходимо учитывать нормативные акты, влияющие на деятельность компаний, например, Закон об энергетике и вытекающие из него нормативные акты, которые не предусматривают право торговцев природным газом участвовать в фактическом предоставлении услуг системы распределения природного газа или поставках природного газа.
Уже сообщалось, что Latvijas gāze подписало окончательный договор о продаже Gaso Eesti Gaas в середине апреля. В конце апреля Eesti Gaas объявила, что обратилась в Кабинет министров за разрешением на покупку Gaso, поскольку Gaso является коммерческим предприятием, важным для национальной безопасности.
В этом году Latvijas gāze начало процесс продажи Gaso, так как согласно действующим нормативным актам Gaso не может управляться российскими или белорусскими акционерами, а у Latvijas gāze есть акционеры, представляющие российское государство.
По предварительным данным, поступления Gaso в прошлом году составили 52,46 млн евро, что на 11,3% меньше, чем в 2021 году, а убытки составили 1,751 млн евро.
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