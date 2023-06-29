Из-за выросших расходов кооператив Dundaga в июле прекратит производство молочной продукции

Сельскохозяйственное кооперативное общество Dundaga приняло решение с июля прекратить производство молочной продукции, сообщил председатель правления кооператива Янис Задиньш.
Он пояснил, что на решение повлияло несколько факторов, в том числе высокая стоимость производства.
Задиньш также отметил, что производственное помещение кооператива расположено в историческом здании Дундагского молокозавода, которому для соответствия нормам экологических требований потребовались дополнительные финансовые вложения, что совпало с трудным временем для отрасли.
По словам Задиньша, выросли цены на энергоресурсы, сырье и материалы, связанные с производством, что вызвало значительный рост цен на конечную продукцию. А в результате стремительного снижения покупательной способности населения покупатели все чаще выбирают альтернативные и более дешевые импортные молочные продукты.
Задиньш пояснил, что для решения краткосрочных финансовых проблем кооператива Dundaga, возникших в связи с вышеупомянутыми обстоятельствами, а также для того, чтобы кооператив мог выполнять свои обязательства, собственники решили начать процесс правовой защиты, который был утвержден решением суда в понедельник, 26 июня.
"В ходе этого процесса кооператив продаст движимое и недвижимое имущество, в том числе здание молокозавода в Дундаге, чтобы выполнить обязательства перед Службой государственных доходов (СГД) и другими кредиторами", - сказал Задиньш.
Он отметил, что непокрытые убытки кооператива прошлых лет составляют в общей сложности 108 863 евро. В кооперативе работало 14 человек на производстве и 21 человек в торговле и администрации.
При этом Задиньш сообщил, что в будущем члены кооператива планируют сотрудничать с сельскохозяйственным кооперативным обществом Laura.
"Такой шаг также будет способствовать развитию и укреплению кооператива второго уровня Baltu piens, который объединяет десять кооперативов производителей цельного молока с общей численностью участников, превышающей тысячу", - сказал он.
В Курземском районном суде агентству LETA удалось выяснить, что согласованный с кредиторами план мероприятий в процессе правовой защиты кооперативного общества "Dundaga" должен быть представлен суду до 25 августа.
По данным СГД, в понедельник, 26 июня, у кооператива имелась задолженность по администрируемым СГД налогам на сумму 53 422 евро.
Согласно информации на сайте Firmas.lv, в 2022 году кооперативное общество "Dundaga" работало с оборотом 1,653 млн евро, что на 11,4% меньше, чем годом ранее, а прибыль кооператива составила 65 721 евро, в отличие от убытков годом ранее.
Кооператив был зарегистрирован в 1992 году. В прошлом году он насчитывал 26 членов из Талсинского и Вентспилсского краев. Кооператив занимается переработкой молока, оптовой и розничной продажей молочной продукции.
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