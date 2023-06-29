Из-за выросших расходов кооператив Dundaga в июле прекратит производство молочной продукции

Он отметил, что непокрытые убытки кооператива прошлых лет составляют в общей сложности 108 863 евро. В кооперативе работало 14 человек на производстве и 21 человек в торговле и администрации.

При этом Задиньш сообщил, что в будущем члены кооператива планируют сотрудничать с сельскохозяйственным кооперативным обществом Laura.

"Такой шаг также будет способствовать развитию и укреплению кооператива второго уровня Baltu piens, который объединяет десять кооперативов производителей цельного молока с общей численностью участников, превышающей тысячу", - сказал он.

В Курземском районном суде агентству LETA удалось выяснить, что согласованный с кредиторами план мероприятий в процессе правовой защиты кооперативного общества "Dundaga" должен быть представлен суду до 25 августа.

По данным СГД, в понедельник, 26 июня, у кооператива имелась задолженность по администрируемым СГД налогам на сумму 53 422 евро.

Согласно информации на сайте Firmas.lv, в 2022 году кооперативное общество "Dundaga" работало с оборотом 1,653 млн евро, что на 11,4% меньше, чем годом ранее, а прибыль кооператива составила 65 721 евро, в отличие от убытков годом ранее.

Кооператив был зарегистрирован в 1992 году. В прошлом году он насчитывал 26 членов из Талсинского и Вентспилсского краев. Кооператив занимается переработкой молока, оптовой и розничной продажей молочной продукции.