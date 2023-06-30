Замминистра обороны Украины: На юге проходит выравнивание фронта с целью закрепиться

"На востоке мы уверенно наступаем на флангах вокруг Бахмута. В сам город пока не вошли. В настоящее время контролируем юго-западную окраину города", - пояснила вице-министр.

Также Маляр сказала, что наступление ВСУ идет по нескольким направлениям, и на каждом из них есть продвижения вперед. "В то же время противник собрал там большие силы", - сказала Маляр.

"На юге мы наступаем с переменным успехом - где-то больше километра, где-то меньше, где-то и два километра. По-разному. В общем, идет выпрямление фронта с целью усиления в необходимых пределах ", - сказала замминистра обороны Украины.

Галерея: Война в Украине. Июнь 2023 г.