Сб, 1.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

С 1 июля повышается транспортное пособие для людей с инвалидностью

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Инвалидная коляска.
Инвалидная коляска. Фото: Nana_studio/Shutterstock

С 1 июля пособие для компенсации транспортных расходов людям с инвалидностью, испытывающим трудности с передвижением, увеличено более чем на 31%, сообщил агентству LETAA представитель по связям с общественностью Министерства благосостояния Эгил Зариньш.

С нынешних 79,68 евро пособие за полный шестимесячный период повышено до 105 евро.

Размер транспортного пособия для людей с инвалидностью не пересматривался с 2005 года. Пособие обеспечивает финансовую поддержку для того, чтобы лица с тяжелыми нарушениями функций опорно-двигательного аппарата могли пользоваться не только общественным, но и личным транспортом.

В настоящее время такое пособие получают около 35 тыс. человек.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх