С 1 июля повышается транспортное пособие для людей с инвалидностью

Размер транспортного пособия для людей с инвалидностью не пересматривался с 2005 года. Пособие обеспечивает финансовую поддержку для того, чтобы лица с тяжелыми нарушениями функций опорно-двигательного аппарата могли пользоваться не только общественным, но и личным транспортом.