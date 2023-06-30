Врачи не смогли спасти жизни матери и ребенка, упавших в Балтийское море

Полиция Польши подтвердила, что погибли 36-летняя женщина и ее семилетний сын.

В соответствии с информацией, предоставленной властями Швеции, в поиски попавшего в воду ребенка и его матери были вовлечены большие ресурсы, в том числе пять вертолетов и судно НАТО.

Примерно через полчаса поисков мать и ребенок были найдены и доставлены в больницу на вертолете.

Инцидент произошел посреди Балтийского моря, паром шел из Польши в Швецию.

По информации шведских СМИ, на время поисков в Балтийском море были приостановлены учения НАТО.