Врачи не смогли спасти жизни матери и ребенка, упавших в Балтийское море

В четверг шведский телевизионный канал STV сообщил, что за борт парома Stena Spirit в Балтийское море выпал ребенок семи лет. Мать, пытаясь спасти его, прыгнула в воду. После интенсивного поиска спасателям удалось найти их и доставить вертолетом в больницу, но врачам не удалось их спасти.
Полиция Польши подтвердила, что погибли 36-летняя женщина и ее семилетний сын.
В соответствии с информацией, предоставленной властями Швеции, в поиски попавшего в воду ребенка и его матери были вовлечены большие ресурсы, в том числе пять вертолетов и судно НАТО.
Примерно через полчаса поисков мать и ребенок были найдены и доставлены в больницу на вертолете.
Инцидент произошел посреди Балтийского моря, паром шел из Польши в Швецию.
По информации шведских СМИ, на время поисков в Балтийском море были приостановлены учения НАТО.
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