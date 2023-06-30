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Врачи не смогли спасти жизни матери и ребенка, упавших в Балтийское море

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Судно Stena Spirit.
Судно Stena Spirit. Фото: Agata Kowalczyk / Shutterstock

В четверг шведский телевизионный канал STV сообщил, что за борт парома Stena Spirit в Балтийское море выпал ребенок семи лет. Мать, пытаясь спасти его, прыгнула в воду. После интенсивного поиска спасателям удалось найти их и доставить вертолетом в больницу, но врачам не удалось их спасти.

Полиция Польши подтвердила, что погибли 36-летняя женщина и ее семилетний сын.

В соответствии с информацией, предоставленной властями Швеции, в поиски попавшего в воду ребенка и его матери были вовлечены большие ресурсы, в том числе пять вертолетов и судно НАТО.

Примерно через полчаса поисков мать и ребенок были найдены и доставлены в больницу на вертолете.

Инцидент произошел посреди Балтийского моря, паром шел из Польши в Швецию.

По информации шведских СМИ, на время поисков в Балтийском море были приостановлены учения НАТО.

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