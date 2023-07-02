Видео ⟩ Что случилось со знаменитым латвийским сыром, который поставляли даже в Италию?

Латвийский сыр был среди самых популярных в Италии. Хотя сейчас это кажется невероятным, менее 20 лет назад сыр Monterigo, произведенный в Лимбажи, составлял 12% от общего объема сыра, импортируемого в Италию.
Почему исчез исключительный деликатес, который даже бывший премьер-министр Италии, покойный Сильвио Берлускони когда-то признал превосходным. Способна ли наша молочная отрасль повторить эту историю успеха? Об этом рассказывают TV3 Ziņas.
Гордость Лимбажи и всей Латвии. Именно так сыр Monterigo описывали в новостях 17 лет назад. В то время сырные головки весом около 24 кг переполняли склады города.
Бывший директор Limbažu piens Янис Шолкс теперь возглавляет Центральный союз латвийских молочных производителей. Он помнит времена, когда тонны сырных головок из Лимбажи отправлялись в Италию, богатую сырными традициями.
"Мощности были таковы, что мы могли производить семь тонн в день, даже чуть больше семи тонн этого сыра, используя около 100 тонн молока в день. Фактически мы производили семь тонн этого сыра, почти все из которых продавали нашим итальянским партнерам в разной степени созревания", - говорит Шолкс.
Из Лимбажи в Италию в год отправлялось около 1000 тонн твердого сыра. Это был большой успех. Тогдашний премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попробовал сыр Monterigo и признал его превосходным.
"Как он сам написал в благодарственном письме, он довольно скептически отнесся к этому подарку, но решил попробовать его со своими коллегами. Попробовав его, он признал, что сыр действительно превосходный, и прислал нам письменную благодарность, пожелав удачи", - вспоминает Шолкс.
Однако бренд Monterigo исчез после нескольких кризисов в молочной отрасли. Limbažu piens меняло владельцев и названия фабрик, но рецепт всегда бережно сохранялся. До прошлого года производимый там сыр Grande Duro считался преемником знаменитого Monterigo, но в прошлом году и это производство было остановлено.
Ванда Давиданова, глава Siera klubs, всегда держит у себя кусочек твердого сыра Grande Duro. Даже сейчас она продолжает восхищаться вкусом этого сыра.
"Очень вкусный, с пониженным содержанием жира, твердый. По сути, единственный настоящий твердый сыр в Латвии", - говорит Давиданова.
Сможет ли Латвия снова стать страной экспорта твердых сыров?
Эксперты отрасли сомневаются в этом. Вкус сыров Monterigo и Grande Duro невозможно воспроизвести из-за отсутствия оборудования. Кроме того, ситуация на рынке изменилась по сравнению с тем, что было 15 лет назад.
"Конечно, у нас есть рецепт, у нас есть те же люди, которые работают в Smiltenes Piens. Сейчас в Смилтене производят твердый сыр, но это не то. Нужно то оборудование, которое было раньше", - говорит Давиданова.
Шолкс констатирует: "В тот момент цена молока по сравнению с Европой была еще ниже, цены на электричество были низкими, уровень заработной платы был относительно низким, и тогда мы могли, пользуясь этими различиями, быть конкурентоспособным. К сожалению, сегодня это уже не так".
Экспорт латвийского сыра, хоть и медленно, но продолжает расти. В прошлом году за границу было продано 30 тонн нашего сыра, что на один процент больше, чем годом ранее. Статистика позволяет надеяться, что латвийским компаниям снова удастся выйти на европейский рынок твердого сыра.
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