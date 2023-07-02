Видео ⟩ Что случилось со знаменитым латвийским сыром, который поставляли даже в Италию?

"Как он сам написал в благодарственном письме, он довольно скептически отнесся к этому подарку, но решил попробовать его со своими коллегами. Попробовав его, он признал, что сыр действительно превосходный, и прислал нам письменную благодарность, пожелав удачи", - вспоминает Шолкс.

Однако бренд Monterigo исчез после нескольких кризисов в молочной отрасли. Limbažu piens меняло владельцев и названия фабрик, но рецепт всегда бережно сохранялся. До прошлого года производимый там сыр Grande Duro считался преемником знаменитого Monterigo, но в прошлом году и это производство было остановлено.

Ванда Давиданова, глава Siera klubs, всегда держит у себя кусочек твердого сыра Grande Duro. Даже сейчас она продолжает восхищаться вкусом этого сыра.

"Очень вкусный, с пониженным содержанием жира, твердый. По сути, единственный настоящий твердый сыр в Латвии", - говорит Давиданова.

Сможет ли Латвия снова стать страной экспорта твердых сыров?

Эксперты отрасли сомневаются в этом. Вкус сыров Monterigo и Grande Duro невозможно воспроизвести из-за отсутствия оборудования. Кроме того, ситуация на рынке изменилась по сравнению с тем, что было 15 лет назад.

"Конечно, у нас есть рецепт, у нас есть те же люди, которые работают в Smiltenes Piens. Сейчас в Смилтене производят твердый сыр, но это не то. Нужно то оборудование, которое было раньше", - говорит Давиданова.

Шолкс констатирует: "В тот момент цена молока по сравнению с Европой была еще ниже, цены на электричество были низкими, уровень заработной платы был относительно низким, и тогда мы могли, пользуясь этими различиями, быть конкурентоспособным. К сожалению, сегодня это уже не так".

Экспорт латвийского сыра, хоть и медленно, но продолжает расти. В прошлом году за границу было продано 30 тонн нашего сыра, что на один процент больше, чем годом ранее. Статистика позволяет надеяться, что латвийским компаниям снова удастся выйти на европейский рынок твердого сыра.