Еврокомиссия представила предложение по введению цифровых евро

Европейская комиссия представила два предложения, направленные на то, чтобы население и предприятия стран Евросоюза могли и в дальнейшем пользоваться и расплачиваться наличными банкнотами и монетами евро на всей территории еврозоны, а также предусматривающие возможное внедрение новой цифровой формы евро, которую Европейский центральный банк (ЕЦБ) мог бы эмитировать в будущем в качестве дополнения к наличным деньгам, сообщили агентству LETA в представительстве Еврокомиссии в Латвии.
Как отмечает Еврокомиссия, хотя 60% респондентов хотели бы продолжать пользоваться наличными, все больше людей предпочитают расплачиваться цифровыми средствами, используя карты и приложения. Эту тенденцию ускорила пандемия Covid-19.
По словам исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, поскольку все больше людей предпочитают расплачиваться цифровыми средствами, евро должен адаптироваться к цифровой эпохе.
Цифровой евро будет дополнять, а не заменять наличные деньги. Он будет безопасным, быстрым и удобным средством расчетов, предлагая потребителям больше возможностей наряду с картами и приложениями, а также будет бесплатным для всех и обеспечит строгую конфиденциальность данных.
В то же время предложения Еврокомиссии предусматривают, что наличные деньги по-прежнему будут доступны.
Для того чтобы отразить эти тенденции, Еврокомиссия предлагает два взаимодополняющих комплекса мер по обеспечению того, чтобы у граждан Евросоюза были и наличные, и цифровые варианты расчетов в евро.
Одно из предложений предусматривает законодательное закрепление статуса наличных евро как законного платежного средства для защиты роли наличных денег, их широкого признания как платежного средства и легкой доступности для граждан и предприятий во всей еврозоне.
Второе предложение предусматривает разработку правовых рамок для возможного введения цифрового евро как дополнения к банкнотам и монетам. Это обеспечит людям и предприятиям дополнительный выбор, позволяя им расплачиваться в цифровой форме евро.
Предложения предстоит рассмотреть и утвердить в Европарламенте и Совете ЕС, но окончательно решение о том, выпускать ли цифровой евро и когда, примет ЕЦБ.
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