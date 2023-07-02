Еврокомиссия представила предложение по введению цифровых евро

Как отмечает Еврокомиссия, хотя 60% респондентов хотели бы продолжать пользоваться наличными, все больше людей предпочитают расплачиваться цифровыми средствами, используя карты и приложения. Эту тенденцию ускорила пандемия Covid-19.

По словам исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, поскольку все больше людей предпочитают расплачиваться цифровыми средствами, евро должен адаптироваться к цифровой эпохе.

Цифровой евро будет дополнять, а не заменять наличные деньги. Он будет безопасным, быстрым и удобным средством расчетов, предлагая потребителям больше возможностей наряду с картами и приложениями, а также будет бесплатным для всех и обеспечит строгую конфиденциальность данных.

В то же время предложения Еврокомиссии предусматривают, что наличные деньги по-прежнему будут доступны.

Для того чтобы отразить эти тенденции, Еврокомиссия предлагает два взаимодополняющих комплекса мер по обеспечению того, чтобы у граждан Евросоюза были и наличные, и цифровые варианты расчетов в евро.

Одно из предложений предусматривает законодательное закрепление статуса наличных евро как законного платежного средства для защиты роли наличных денег, их широкого признания как платежного средства и легкой доступности для граждан и предприятий во всей еврозоне.

Второе предложение предусматривает разработку правовых рамок для возможного введения цифрового евро как дополнения к банкнотам и монетам. Это обеспечит людям и предприятиям дополнительный выбор, позволяя им расплачиваться в цифровой форме евро.

Предложения предстоит рассмотреть и утвердить в Европарламенте и Совете ЕС, но окончательно решение о том, выпускать ли цифровой евро и когда, примет ЕЦБ.