Мужчины охотятся, женщины собирают? Обширное исследование пришло к выводу, что это глупость

Международная группа ученых сделала это открытие после анализа данных, собранных в десятках академических исследований, опубликованных за последние 100 лет и посвященных 63 обществам охотников-собирателей и местам захоронения женщин-охотников-собирателей по всему миру, согласно исследованию, опубликованному в научном журнале PLOS One.

"Мы читали работы, написанные людьми, которые жили с этими группами и изучали их поведение", - сказала Live Science один из авторов исследования Кара Уолл-Шеффлер.

79% оцениваемых коммун составляли женщины-охотницы, статус которых не изменился даже после того, как они стали матерями.

"Женщины ходили с различными орудиями. Если они видели животное, они убивали его. Мы были удивлены, что большинство групп были охотниками женского пола. Это вовсе не было табу", - добавила Уолл-Шеффлер.

Исследователи также отметили, что более 70% женских охотничьих экспедиций были классифицированы как преднамеренные, то есть женщины отправлялись на поиски добычи. В других случаях женщины случайно сталкивались с возможностью охотиться, занимаясь другими делами, например, собирая растения.

Кроме того, эти женщины охотились не только на мелких животных, но и не чурались более крупной дичи, такой как олени или лоси.

Если это так, то почему в обществе существует стереотип, что охотятся только мужчины, а женщины собирают? Исследователь говорит, что в этом могут быть виноваты две книги: "Мужчина-охотник" (1968) и "Женщина-собиратель" (1983). Обе книги привели к созданию более жестких гендерных ролей: мужчины охотились, женщины собирали. Это вошло в сознание.