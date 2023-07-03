Правительство перевыполнило план по налоговым поступлениям в бюджет

Налоговые поступления за первые пять месяцев текущего года составили 5,387 млрд евро, что на 166,4 млн евро или на 3,2% больше запланированного, сообщили агентству LETA в Минфине.
При этом налоговые поступления за первые пять месяцев 2023 года были на 600,9 млн евро или на 12,6% больше, чем за первые пять месяцев 2022 года.
В государственный бюджет налоговые поступления за первые пять месяцев текущего года составили 5,078 млрд евро, что на 173,9 млн евро или на 3,5% больше запланированного.
В том числе налоговые поступления в госбюджет составили 4,241 млрд евро, что на 114 млн евро или 2,8% больше запланированного, а налоговые поступления в бюджет самоуправлений составили 837 млн евро, что на 60 млн евро или 7,7% больше, чем планировалось.
Налоговые поступления в государственную схему фондированных пенсий за пять месяцев этого года составили 309,1 млн евро, что на 7,3 млн евро или на 2,3% меньше запланированного.
За первые пять месяцев 2023 года больше всего собрано взносов социального страхования - 1,913 млрд евро, что на 0,2% меньше запланированного.
Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) за первые пять месяцев текущего года составили 1,642 млрд евро, что на 5% больше, чем планировалось, а поступления подоходного налога с населения составили 870,7 млн евро, что больше на 2,8%.
Поступления от акцизов в соответствующем периоде составили 466,8 млн евро, что на 2,9% больше, чем планировалось. В том числе акцизный налог на нефтепродукты составил 243,3 млн евро, что на 6,1% больше плана, на табачные изделия - 103,2 млн евро, что на 1,6% больше плана, на алкоголь- 80,3 млн евро, что на 3,4% меньше запланированного, а на пиво - 17 млн евро, что на 4,8% меньше запланированного.
За первые пять месяцев этого года в виде налога на прибыль предприятий собрано 210,3 млн евро, что на 26,6% больше, чем планировалось, а поступления от налога на недвижимость составили 149,7 млн евро, что на 10% больше, чем планировалось.
За первые пять месяцев этого года поступления от налога на эксплуатацию транспортных средств составили 47,2 млн евро, что на 1% больше, чем планировалось, а поступления от налога на природные ресурсы составили 30,6 млн евро, что на 9,2% больше, чем планировалось.
Поступления таможенных налогов за первые пять месяцев этого года составили 24,7 млн евро, что на 28,3% меньше запланированного, а налоговые поступления от лотерей и азартных игр составили 20,7 млн евро, что на 15,3% больше запланированного.
В целом в 2023 году планируется собрать 13,058 млрд евро налогов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!