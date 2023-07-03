Правительство перевыполнило план по налоговым поступлениям в бюджет

Поступления от акцизов в соответствующем периоде составили 466,8 млн евро, что на 2,9% больше, чем планировалось. В том числе акцизный налог на нефтепродукты составил 243,3 млн евро, что на 6,1% больше плана, на табачные изделия - 103,2 млн евро, что на 1,6% больше плана, на алкоголь- 80,3 млн евро, что на 3,4% меньше запланированного, а на пиво - 17 млн евро, что на 4,8% меньше запланированного.

За первые пять месяцев этого года в виде налога на прибыль предприятий собрано 210,3 млн евро, что на 26,6% больше, чем планировалось, а поступления от налога на недвижимость составили 149,7 млн евро, что на 10% больше, чем планировалось.

За первые пять месяцев этого года поступления от налога на эксплуатацию транспортных средств составили 47,2 млн евро, что на 1% больше, чем планировалось, а поступления от налога на природные ресурсы составили 30,6 млн евро, что на 9,2% больше, чем планировалось.

Поступления таможенных налогов за первые пять месяцев этого года составили 24,7 млн евро, что на 28,3% меньше запланированного, а налоговые поступления от лотерей и азартных игр составили 20,7 млн евро, что на 15,3% больше запланированного.

В целом в 2023 году планируется собрать 13,058 млрд евро налогов.