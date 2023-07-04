У мошенников появился новый прием - вытягивают данные у ищущих работу

Схема работает аналогично другим - мошенники уговаривают жителей предоставить им данные для доступа к интернет-банку.

Далее они меняют контактную информацию клиента, зачисляют сумму на счет, если это вновь созданный счет, а затем активно оформляют различные быстрые кредиты и приобретают товары в рассрочку.

Товары заказываются с доставкой посылкой и далее продаются на тех же площадках, где соискатели изначально размещали объявления о том, что ищут работу. Мошенники покупают электронные товары или любые товары, которые можно быстро продать.

"В последнее время мы обнаружили несколько случаев, когда на счет клиента зачислялось несколько денежных сумм от разных кредиторов. Связаться с клиентом невозможно, и нужно провести детективную работу, чтобы найти настоящий номер телефона клиента. Мошенники изменяют всю информацию в данных клиента, так как они имеют доступ к контактной информации клиента через интернет-банк. Авторизуясь в интернет-банке, у вас также есть возможность доступа к различным порталам, интернет-магазинам и кредитным платформам.

Такие ситуации возникают из-за того, что мошенники пользуются желанием человека устроиться на работу и сообщают ему, что доступ к интернет-банку - логин, пароль нужно предоставить потенциальному работодателю", - поясняет представитель Citadele.

Банк напоминает, что вы не должны никому передавать данные доступа к своему банковскому счету. Цифровая идентификация облегчает процесс получения услуг, но эти данные должны быть защищены, как и любой документ, удостоверяющий личность.