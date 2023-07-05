Фактомат ⟩ Батискаф "Титан" во время взрыва нагрелся до температуры Солнца?

Обломки батискафа были обнаружены примерно в 487 метрах от затонувшего "Титаника", лежащего на глубине почти четырех километров. Связь с "Титаном" была потеряна примерно через час и 45 минут после начала погружения, и после нескольких дней спасательных работ был сделан вывод, что подводная лодка, скорее всего, в этот момент пережила имплозию, или "направленный внутрь взрыв".

Вскоре в социальной сети TikTok появилась анимация, показывающая, как мог выглядеть взрыв "Титана". На видео написано: "При быстром разрушении из-за давления, корпус моментально нагрелся до температуры Солнца [...] и все это в течение 30 миллисекунд".

Нормальное атмосферное давление Земли составляет 1013,25 гектопаскалей (гПа), или около 1 килограмма на квадратный сантиметр поверхности. Чем глубже вы погружаетесь в океан, тем больше становится это давление. В районе места обломков "Титаника" это давление примерно в 400 раз больше атмосферного.