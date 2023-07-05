Фактомат ⟩ Батискаф "Титан" во время взрыва нагрелся до температуры Солнца?

Глубоководная подводная лодка "Титан", направлявшаяся к месту крушения "Титаника" с пятью людьми на борту, незадолго до достижения цели испытала катастрофический взрыв, в результате которого погибли все пассажиры батискафа. В социальных сетях появилась анимация взрыва, в описании которой упоминается, что подводная лодка в процессе стала такой же горячей, как Солнце. Это правда?
Обломки батискафа были обнаружены примерно в 487 метрах от затонувшего "Титаника", лежащего на глубине почти четырех километров. Связь с "Титаном" была потеряна примерно через час и 45 минут после начала погружения, и после нескольких дней спасательных работ был сделан вывод, что подводная лодка, скорее всего, в этот момент пережила имплозию, или "направленный внутрь взрыв".
Вскоре в социальной сети TikTok появилась анимация, показывающая, как мог выглядеть взрыв "Титана". На видео написано: "При быстром разрушении из-за давления, корпус моментально нагрелся до температуры Солнца [...] и все это в течение 30 миллисекунд".
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Нормальное атмосферное давление Земли составляет 1013,25 гектопаскалей (гПа), или около 1 килограмма на квадратный сантиметр поверхности. Чем глубже вы погружаетесь в океан, тем больше становится это давление. В районе места обломков "Титаника" это давление примерно в 400 раз больше атмосферного.
Хотя неясно, что вызвало взрыв подводной лодки, под таким экстремальным давлением даже крошечная трещина, крошечное повреждение конструкции корпуса привело бы к имплозии и мгновенной гибели пассажиров.
Но верно ли утверждение, что в момент взрыва температура достигла температуры фотосферы Солнца, которая составляет 5500 градусов по Цельсию? Как изданию Newsweek рассказал инженер-механик и морской инженер Джаспер Грэм-Джонс, это полная чепуха.
"Во-первых, температура воды у "Титаника" около четырех градусов по Цельсию. Вода там имеет охлаждающий эффект. Трение композитного материала или металлической структуры теоретически может генерировать тепловую энергию, однако оно очень мало, и его нельзя ни увидеть, ни измерить, учитывая массу холодной воды вокруг".
Вывод: утверждение неверно, что, впрочем, не умаляет трагизма события. Главное - учиться на ошибках, чтобы снизить вероятность того, что что-либо подобное может повториться в будущем под водой или в космосе.
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