Рейтинг конкурентоспособности: Латвия - в самом хвосте ЕС

В этом году Литва в индексе конкурентоспособности IMD занимает 32-е место, опустившись на на три позиции по сравнению с прошлым годом, а Эстония опустилась на четыре позиции и занимает 26-е место.

По данным IMD, самой конкурентоспособной страной в мире в этом году, как и в прошлом году, является Дания. Ирландия поднялась на девять позиций и заняла 2-е место, а Швейцария опустилась на одну позицию и заняла 3-е место. Сингапур опустился на одну позицию и поднялся на 4-е место, а Нидерланды поднялись с 6-го на 5-е место. Далее в первой десятке наиболее конкурентоспособных стран следуют Тайвань, Гонконг, Швеция, США и Объединенные Арабские Эмираты.

Крупнейшая экономика Европы, Германия, в этом году опустилась на семь позиций и занимает 22-е место, а Китай опустился с 17-го на 21-е место.

Среди стран Евросоюза худшие показатели в индексе у Словакии, которая занимает 53-е место.

Последние три места занимают Венесуэла (64-е место), Аргентина (63-е место) и Монголия (62-е место).

В исследовании, которое публикуется с 1989 года, учитываются 336 критериев, включая макроэкономические показатели, а также интервью с бизнесменами, государственными служащими и представителями академических кругов соответствующих стран.