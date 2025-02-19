По словам Шмите-Роке, столь масштабное количество писем свидетельствует о том, что у многих людей существует несоответствие между их официально задекларированными доходами и фактическими поступлениями на банковские счета.

Это указывает на хаос в личных финансах и возможные случаи уклонения от налогообложения.

Четверть адресатов уже откликнулись на письма и самостоятельно подали уточненные налоговые декларации.

Благодаря этому общая сумма, с которой следует платить налог, увеличилась более чем на 9 млн евро.

Среди причин расхождений в доходах, выявленных VID, особое внимание уделяется сделкам с недвижимостью и поступлениям от азартных игр.

Служба госдоходов намерена сосредоточатся на тех жителях, у которых выявлены наиболее значительные несоответствия - свыше 100 тысяч евро. Таких случаев насчитывается более пяти тысяч.

При этом некоторые расхождения достигают даже миллиона евро, отметили в VID.

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