Привлечение немецкой авиакомпании Lufthansa в латвийскую национальную авиакомпанию airBaltic следует оценивать позитивно, но потенциальная покупка лесных угодий шведской компании Sodra вызывает вопросы из-за высокой предлагаемой цены, - заявила в интервью агентству LETA партнер консультационной компании по сделкам слияний и поглощений Oaklins M&A Baltics Валерия Лиеге.
Отвечая на вопрос о текущих сделках, в которых участвует или может участвовать государство, Лиеге подчеркнула, что важно, что airBaltic удалось привлечь в качестве стратегического инвестора именно Lufthansa.
"Конечно, можно обсуждать, много это или мало - 14 миллионов евро, но это не ноль, чтобы привлечь такого серьезного инвестора, как Lufthansa, а не какого-то малоизвестного инвестора с непонятным происхождением капитала. Поэтому я считаю, что это очень позитивное событие", - отметила Лиеге.
Она также выразила мнение, что, несмотря на критику в адрес airBaltic, часто упускается из виду общая картина - наличие авиакомпании важно для страны не только с точки зрения прибыли или убытков, но и с точки зрения доступности и скорости перелетов.
"Например, многие инвесторы говорят, что их интересуют компании только в тех местах, куда есть прямые рейсы, и чтобы добраться до своего нового предприятия, им не нужно тратить более пяти часов. Если бы у нас не было airBaltic, который летает практически во все страны Европы и не раз в неделю, Латвия была бы еще менее привлекательной для инвесторов. Авиакомпания для страны - это не только источник прибыли, но и вклад в общий экономический рост", - подчеркнула эксперт.
Что касается возможной покупки Латвией лесных угодий, принадлежащих шведской Sodra, Лиеге указала, что предлагаемая цена является высокой.
"Нужно ли сейчас государству платить высокую цену? Скорее всего Sodra не удастся продать леса по такой цене. Что в этом случае произойдет? Sodra просто продолжит оставаться их владельцем. Если же леса будут проданы, то у них появится другой частный собственник. Я также не думаю, что Sodra хотела бы продать их кому-то, кто находится под санкциями или вызывает подозрения. Более того, у латвийского государства в таком случае есть все возможности остановить сделку. В этом был бы смысл, если бы предлагалась очень хорошая цена и ожидалась высокая отдача. Однако если цена высокая, я не вижу рациональных оснований для такой сделки", - пояснила Лиеге.
В то же время, комментировать потенциальную сделку с участием латвийских телекоммуникационных компаний Tet и Latvijas Mobilais Telefons, а также шведского совладельца Telia, Лиеге отказалась, поскольку Oaklins является консультантом латвийского правительства по этому вопросу.
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