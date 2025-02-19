"Нужно ли сейчас государству платить высокую цену? Скорее всего Sodra не удастся продать леса по такой цене. Что в этом случае произойдет? Sodra просто продолжит оставаться их владельцем. Если же леса будут проданы, то у них появится другой частный собственник. Я также не думаю, что Sodra хотела бы продать их кому-то, кто находится под санкциями или вызывает подозрения. Более того, у латвийского государства в таком случае есть все возможности остановить сделку. В этом был бы смысл, если бы предлагалась очень хорошая цена и ожидалась высокая отдача. Однако если цена высокая, я не вижу рациональных оснований для такой сделки", - пояснила Лиеге.