Пользователи соцсетей недоумевают: почему чиновница торгует "чудо-порошками"?

Морданя - старший эксперт в Госкассе и в 2023 году в виде зарплаты получила около 24 000 евро из денег налогоплательщиков.

Тем временем ее аккаунт в Instagram заполнен контентом о порошках для замены питания и других чудо-продуктах, которые якобы помогают похудеть.

Контент публиковался и в рабочее время, в основном на русском языке.

Авторы передачи связались с Морданей, выразив интерес к продаваемым ею продуктам. Сначала чиновница была отзывчива, но вскоре коммуникация прервалась.

Диетолог напоминает, что такие функциональные продукты не заменяют полноценного питания, и ставит под сомнение полезность продуктов, продаваемых Морданей.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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