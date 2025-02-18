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Пользователи соцсетей недоумевают: почему чиновница торгует "чудо-порошками"?

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Девушка добавляет порошок в еду
Девушка добавляет порошок в еду Фото: Okrasiuk/Shutterstock

"Государственное должностное лицо Кристина Морданя, судя по ее действиям в Instagram, даже не думает ездить на работу, потому что, работая удаленно, можно объединять служебные обязанности в Госкассе с продажей "чудо-порошков", - обратила внимание передачи Bez Tabu пользовательница соцсетей и сотрудница муниципальной полиции.

Морданя - старший эксперт в Госкассе и в 2023 году в виде зарплаты получила около 24 000 евро из денег налогоплательщиков.

Тем временем ее аккаунт в Instagram заполнен контентом о порошках для замены питания и других чудо-продуктах, которые якобы помогают похудеть.

Контент публиковался и в рабочее время, в основном на русском языке.

Авторы передачи связались с Морданей, выразив интерес к продаваемым ею продуктам. Сначала чиновница была отзывчива, но вскоре коммуникация прервалась.

Диетолог напоминает, что такие функциональные продукты не заменяют полноценного питания, и ставит под сомнение полезность продуктов, продаваемых Морданей.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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