"Государственное должностное лицо Кристина Морданя, судя по ее действиям в Instagram, даже не думает ездить на работу, потому что, работая удаленно, можно объединять служебные обязанности в Госкассе с продажей "чудо-порошков", - обратила внимание передачи Bez Tabu пользовательница соцсетей и сотрудница муниципальной полиции.
Пользователи соцсетей недоумевают: почему чиновница торгует "чудо-порошками"?
Морданя - старший эксперт в Госкассе и в 2023 году в виде зарплаты получила около 24 000 евро из денег налогоплательщиков.
Тем временем ее аккаунт в Instagram заполнен контентом о порошках для замены питания и других чудо-продуктах, которые якобы помогают похудеть.
Контент публиковался и в рабочее время, в основном на русском языке.
Авторы передачи связались с Морданей, выразив интерес к продаваемым ею продуктам. Сначала чиновница была отзывчива, но вскоре коммуникация прервалась.
Диетолог напоминает, что такие функциональные продукты не заменяют полноценного питания, и ставит под сомнение полезность продуктов, продаваемых Морданей.
Подробнее смотрите в сюжете передачи:
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