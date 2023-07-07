ООН предупредила о надвигающемся на Землю Эль-Ниньо

Эль-Ниньо - это природный феномен, во время которого повышается температура воды в экваториальной и южной частях Тихого океана, пишет "Сноб".

В последний раз явление было зафиксировано в 2016 году. Тогда оно привело к тому, что средняя температура на планете в августе достигла рекорда на тот момент - 16,92 градуса.

Эксперты ВМО утверждают, что в тропической части Тихого океана впервые за семь лет сформировались условия для появления Эль-Ниньо, который может послужить причиной экстремальной жары во многих частях Земли, а также спровоцировать губительные погодные и климатические явления.

Генеральный секретарь ВМО Петтери Таллас заявил, что мировым правительствам нужно подготовиться к наступлению Эль-Ниньо. По его словам, заблаговременные и упреждающие меры помогут снизить влияние Эль-Ниньо на здоровье людей, экосистемы и экономику государств.