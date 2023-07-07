Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюсе

Представители НАТО, уточнили, что Зеленский примет участие в "инагурационной встрече".

Ранее власти Украины заявляли, что президент Украины поедет на саммит НАТО лишь в том случае, если там будут сделаны реальные шаги на пути к приему Украины в НАТО.

В свою очередь, Йенс Столтенберг подтвердил приверженность альянса идее включения Украины в свои ряды, пишет Русская служба BBC.

"Я ожидаю, что лидеры стран-союзников согласуют три элемента, которые приблизят Украину к членству в НАТО.

Во-первых, мы должны утвердить программу помощи [Украине], рассчитанную на много лет. Во-вторых, мы укрепим наши политические связи, создав Совет Украина - НАТО, и в-третьих, я ожидаю, что лидеры стран альянса подтвердят свое желание видеть Украину членом НАТО, и объединятся, чтобы прийти к этой цели", - заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.