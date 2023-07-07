Видео ⟩ Счетчик загадочным образом насчитал гигантский расход электроэнергии

"У меня все в порядке! Зачем мне вызывать электрика и что-то проверять? Даже платить за это?" - риторически спросила Майя.

Майя рассказала программе, что в этом районе часто бывают перебои с электричеством. По ее словам, это случилось произошло в день ее отъезда. Майя считает, что виной всему либо отключение электроэнергии, либо какая-то другая авария во внешней электросети, за которую несет ответственность Sadales tīkls, либо неисправность умного счетчика.

В компании отвергли эти домыслы. Клиент может отдать умный счетчик на проверку, но если неисправность не будет обнаружена, счет за проверку придется оплатить самостоятельно, говорится в сообщении компании.

Независимые эксперты из Рижского технического университета указали, что если все электроприборы действительно были отключены от тока, если нет повреждений внешней или внутренней электросети, то весьма вероятно, что кто-то незаконно подключился к электросети и украл электричество. Майя исключает такую ​​возможность, заявляя, что в ее собственности это невозможно.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu