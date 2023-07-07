Видео ⟩ Счетчик загадочным образом насчитал гигантский расход электроэнергии

После выхода на пенсию Майя переехала из Риги в Латгалию, в загородный дом. Но сейчас там неспокойно, потому что умный счетчик зафиксировал загадочное потребление электроэнергии. Майя считает, что счетчик обкрадывает ее, об этом сообщает программа Bez Tabu.
С 16 по 26 мая Майя отправилась в путешествие. По словам Майи, перед отъездом все электроприборы были отключены, кроме холодильника. Счет за потребленную в июне электроэнергию шокировал женщину.
Позже, при просмотре потребления по дням, выяснилось, что умный счетчик, установленный возле дома, зафиксировал огромный расход: со дня отъезда (16 мая) до возвращения домой (26 мая) до пяти раз больше потребления, чем тратилось обычно. После поездки расход вернулся на обычный уровень. Майя представила очень странный график потребления команде Bez Tabu.
Компания Sadales tīkls объяснила Майе и программе, что "все умные счетчики проверяются и сертифицируются перед установкой". Компания отрицает, что счетчик виноват.
Майя утверждает, что перед поездкой выключила все электроприборы. Sadales tīkls предложила Майе привлечь сертифицированного электрика и поискать неисправность во внутренней электросети, за счетчиком, где электрикам Sadales tīkls не разрешается ничего проверять.
Компания предполагает, что утечка электроэнергии вызвана повреждением кабеля. Майя, однако, отрицает, что неисправность связана с внутренней электросетью. По словам Майи, она снова отключила все электроприборы, и выяснилось, что утечки нет.
"У меня все в порядке! Зачем мне вызывать электрика и что-то проверять? Даже платить за это?" - риторически спросила Майя.
Майя рассказала программе, что в этом районе часто бывают перебои с электричеством. По ее словам, это случилось произошло в день ее отъезда. Майя считает, что виной всему либо отключение электроэнергии, либо какая-то другая авария во внешней электросети, за которую несет ответственность Sadales tīkls, либо неисправность умного счетчика.
В компании отвергли эти домыслы. Клиент может отдать умный счетчик на проверку, но если неисправность не будет обнаружена, счет за проверку придется оплатить самостоятельно, говорится в сообщении компании.
Независимые эксперты из Рижского технического университета указали, что если все электроприборы действительно были отключены от тока, если нет повреждений внешней или внутренней электросети, то весьма вероятно, что кто-то незаконно подключился к электросети и украл электричество. Майя исключает такую возможность, заявляя, что в ее собственности это невозможно.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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