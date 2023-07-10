Заместитель генсека НАТО: Украина должна выиграть войну

Она отметила, что НАТО как организация предоставляет Украине не военную помощь, а, например, медицинское оборудование, беспилотные летательные аппараты, средства защиты от дронов и др.

По словам Браже, на саммите также будут рассматриваться политические отношения между Украиной и странами НАТО. Ожидается, что страны впервые встретятся в качестве равноправных членов совета НАТО-Украина. Это означает, что больше не будет необходимости в прежней процедуре, когда члены НАТО должны были объявлять о заседании комиссии, если хотели встретиться с представителями Украины.

Украина также сможет на равных созывать заседания совета НАТО-Украина, выбирать вопросы для обсуждения и консультаций. По словам заместителя генсека НАТО, это будет новым уровнем отношений. До последнего момента саммита будет также обсуждаться вопрос о перспективах членства Украины в альянсе.