Столтенберг: если Россия победит в войне в Украине, это сделает мир более опасным

По его мнению, если Путин выиграет войну на Украине, это будет опасно, так как это станет сигналом о том, что авторитарные лидеры, применяя военную силу и нарушая международное право, могут завоевать другие страны и получить желаемое.

"Мы станем еще более уязвимыми. В интересах нашей безопасности поддерживать Украину. Вот почему я доволен решительной поддержкой Украины со стороны союзников по НАТО. Я хотел бы добавить, что союзники вкладывают больше средств в оборону. Пару дней назад были опубликованы новые данные. В Европе и Канаде расходы на оборону выросли на 8,3%", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что члены альянса должны продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо.

На вопрос, обеспокоен ли он тем, что война в Украине может превратиться в "замороженный конфликт", генсек НАТО ответил, что войны по своей природе непредсказуемы и обычно длятся дольше, чем ожидалось. По его словам, единственный ответ на эту ситуацию - продолжать поддерживать Украину и увеличивать эту поддержку.