Столтенберг: если Россия победит в войне в Украине, это сделает мир более опасным

Если российский лидер Владимир Путин выиграет войну на Украине, это сделает мир более опасным, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на общественном форуме НАТО во вторник.
По его мнению, если Путин выиграет войну на Украине, это будет опасно, так как это станет сигналом о том, что авторитарные лидеры, применяя военную силу и нарушая международное право, могут завоевать другие страны и получить желаемое.
"Мы станем еще более уязвимыми. В интересах нашей безопасности поддерживать Украину. Вот почему я доволен решительной поддержкой Украины со стороны союзников по НАТО. Я хотел бы добавить, что союзники вкладывают больше средств в оборону. Пару дней назад были опубликованы новые данные. В Европе и Канаде расходы на оборону выросли на 8,3%", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что члены альянса должны продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо.
На вопрос, обеспокоен ли он тем, что война в Украине может превратиться в "замороженный конфликт", генсек НАТО ответил, что войны по своей природе непредсказуемы и обычно длятся дольше, чем ожидалось. По его словам, единственный ответ на эту ситуацию - продолжать поддерживать Украину и увеличивать эту поддержку.
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