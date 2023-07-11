В Риге вступили в силу изменения в порядке остекления лоджий: стало проще

В приложении "Решения по остеклению лоджий типовых жилых домов" к Плану территориального планирования Риги (TIAN) доступны архитектурные эскизы остекления лоджий серийных жилых домов (103-й, 104-й, 119-й, 464-й, 467-й и 602-й серий), обеспечивающие единый визуальный образ зданий. Договорившись в предусмотренном Законом о собственности порядке, совладельцы серийного жилого дома могут выбрать эскиз, предложенный в TIAN, или разработать индивидуальное решение по остеклению лоджий дома.

В первом случае не нужно предоставлять строительную документацию и обращаться в департамент городского развития Рижской думы (PAD). Во втором случае необходимо пригласить сертифицированного архитектора, который разработает эскиз внешнего вида здания и остекления соответствующего фасада, который должен быть согласован с PAD путем подачи пояснительного письма на восстановление части здания в Информационной системе строительства (BIS). В обоих случаях каждый владелец квартиры может осуществить остекление лоджии в желаемое для него время. Также возможно использование предварительно согласованного со стройуправой эскиза внешнего вида здания и остекления соответствующего фасада. В этом случае следует обратиться за информацией к управляющему зданием или в PAD.