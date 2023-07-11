В Риге вступили в силу изменения в порядке остекления лоджий: стало проще

С началом реализации нового территориального планирования Риги вступили в силу изменения в остеклении лоджий, что упрощает процедуру согласования - для остекления лоджий в домах второй и третьей групп не требуются документы строительного проектирования, если остекление выполнено в соответствии с утвержденным самоуправлением типовым эскизом остекления лоджий в типовых жилых домах, сообщили RUS TVNET в Рижской думе.
В приложении "Решения по остеклению лоджий типовых жилых домов" к Плану территориального планирования Риги (TIAN) доступны архитектурные эскизы остекления лоджий серийных жилых домов (103-й, 104-й, 119-й, 464-й, 467-й и 602-й серий), обеспечивающие единый визуальный образ зданий. Договорившись в предусмотренном Законом о собственности порядке, совладельцы серийного жилого дома могут выбрать эскиз, предложенный в TIAN, или разработать индивидуальное решение по остеклению лоджий дома.
В первом случае не нужно предоставлять строительную документацию и обращаться в департамент городского развития Рижской думы (PAD). Во втором случае необходимо пригласить сертифицированного архитектора, который разработает эскиз внешнего вида здания и остекления соответствующего фасада, который должен быть согласован с PAD путем подачи пояснительного письма на восстановление части здания в Информационной системе строительства (BIS). В обоих случаях каждый владелец квартиры может осуществить остекление лоджии в желаемое для него время. Также возможно использование предварительно согласованного со стройуправой эскиза внешнего вида здания и остекления соответствующего фасада. В этом случае следует обратиться за информацией к управляющему зданием или в PAD.
Если эскиз внешнего вида здания и остекления рассматриваемого фасада уже был ранее утвержден PAD (до 01.09.2021 в рижской стройуправе), он должен быть принят во внимание и использован при дальнейшем остеклении лоджий здания. Использование различных вариантов остекления лоджий в пределах одного фасада не допускается.
Следует также учитывать, что даже типовые жилые дома могут иметь модификации и различные технические условия эксплуатации зданий, для которых утвержденные TIAN эскизы архитектурных моделей могут быть неприменимы, поэтому перед проведением работ по остеклению необходимо привлечь сертифицированного специалиста-строителя для проведения технического обследования здания с целью определения приемлемости того или иного решения.
PAD отмечает, что принятие решений обществом владельцев квартир может осуществляться с использованием функционала BIS, при этом все решения, принятые обществом, в любом случае должны быть загружены и сохранены в деле здания в BIS, включая информацию о выбранном решении по остеклению лоджии.
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