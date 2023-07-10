Рижан начали штрафовать за несортировку мусора. Что нужно знать?

В подтверждение своих слов представитель компании Clean R предоставила RUS TVNET видео своего сотрудника, который запечатлел, как некоторые жители игнорируют правила сортировки мусора.

Видео: Как жители Риги не сортируют мусор

Как правильно сортировать мусор?

Как правильно сортировать отходы, чтобы не получить штраф? Рассказываем, какие отходы в какие контейнеры выбрасывать, что считать стеклом, что - пластиком и куда выбрасывать пищевые отходы?

В контейнер для пластиковой упаковки можно выбрасывать пластиковую упаковку без остатков продуктов:

пластиковые бутылки с обозначением PET, LDPE, HDPE;

пластиковые пакеты, целлофановые мешки;

упаковки от замороженной продукции;

упаковки от косметики и бытовой химии;

упаковки от мясной продукции;

упаковки от хлебных изделий;

упаковки от чипсов и конфет;

упаковки от молочной продукции;

упаковки от яиц;

упаковки в виде сеток (например, от картошки);

другие пластиковые упаковки.

Нельзя выбрасывать:

одноразовую пластиковую посуду;

упаковки из пенопласта;

пластиковые игрушки и другие пластиковые бытовые предметы;

тюбики от краски для волос и другой краски.

Фото: https://www.riga.lv/

В контейнер для бумажной упаковки можно выбрасывать упаковки без остатков еды:

бумажные пакеты;

книги;

офисную бумагу;

макулатуру;

картонные и бумажные упаковки;

картонные упаковки от напитков и других продуктов;

картонные упаковки от яиц.

Нельзя выбрасывать:

одноразовую бумажную посуду и столовые приборы;

ламинированную бумагу и подарочные пакеты;

грязную, жирную или мокрую бумагу;

скомканную бумагу;

бумажные полотенца и салфетки.

Фото: https://www.riga.lv/

В контейнер для металлической упаковки можно выбрасывать упаковки без остатков продуктов:

банки от напитков;

консервные банки и другие металлические упаковки;

крышки.

Нельзя выбрасывать:

предметы из металла;

материалы из фольги;

батарейки и аккумуляторы;

ключи, ножи, гвозди и т. д.

Фото: riga.lv

В контейнер для стеклянной упаковки можно выбрасывать упаковки без остатков еды:

стеклянные банки;

стеклянные бутылки.

Нельзя выбрасывать:

стеклянные бытовые предметы;

стекла автомашин;

керамические бутылки и посуду;

лампочки;

хрустальную посуду и изделия;

плоские стекла - окна, зеркала, стекла от фоторамок.

Фото: https://www.riga.lv/

В контейнер для биомусора можно выбрасывать остатки пищи:

овощи, фрукты, шкурки, косточки, огрызки, орехи;

свежее и термически обработанное мясо, рыбные продукты, кости;

зерновые растения и изделия из них;

яичную скорлупу;

мешочки от чая и кофейные зерна;

сыр, творог и другие твердые молочные продукты;

хлебные и мучные изделия;

растения, сорняки, корни, листья;

садовые отходы, комнатные растения, небольшие кусты, ветки деревьев диаметром до 2 см и в длину до 50 см.

Нельзя выбрасывать:

большие ветки;

сельскохозяйственные отходы - сено, солому и т. д.;

отходы домашних животных;

пластиковые упаковки и мешочки, BIO пленку, цветочные горшки;

бумажную и пластиковую посуду;

жидкости - супы, соусы, масло, маринады, компоты;

пепел, уголь для гриля, окурки сигарет;

камни и другие материалы, которые не перерабатываются почвой;

предметы гигиены - прокладки, подгузники и т. д.

Фото: https://www.riga.lv

Правила сортировки мусора жители могут найти на сайте Рижского самоуправления, а также на сайтах поставщиков услуг по вывозу мусора - например, на домашней странице компании Clean R можно скачать буклет с инструкцией по сортировке мусора.

RNP также регулярно информирует жителей о правильной сортировке мусора, публикуя информацию на своем сайте, в социальных сетях и проводя очные мероприятия. Также информация об ответственной сортировке мусора указана на самих мусорных контейнерах.