Рижан начали штрафовать за несортировку мусора. Что нужно знать?

В июне многих жителей Риги удивила новая статья расходов в их коммунальных счетах. Рижан начали штрафовать за неправильную сортировку мусора и мешающую коммунальщикам парковку. Что это за штрафы и что делать, чтобы их не получать, разбирался RUS TVNET.
Что за штрафы вводит RNP?
В Риге часто возникают ситуации, когда, например, неправильно припаркованные автомобили мешают подъехать мусоровозу и вывезти мусор. Также многие жители неправильно сортируют мусор, тем самым портя все содержимое контейнера, которое тщательно отсортировали другие соседи. И, конечно, остается проблема с крупногабаритным мусором, который жители оставляют рядом с мусорными контейнерами - что запрещается и наказывается штрафом.
Чтобы бороться с этими проблемами, Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) в июне ввел новую статью расходов в коммунальные счета рижан: "Фиксированные нарушения: нет доступа/не соответствует состав" - здесь указываются штрафы за неправильную сортировку отходов, за парковку возле мусорных контейнеров, если машина загородила проезд мусоровозу, и за размещение крупногабаритного мусора возле контейнеров.
Жители и ранее платили за неправильно выброшенный мусор, но это было включено в общий расчет вывоза мусора и не было подробного объяснения, уточняет RUS TVNET представитель RNP Уна Греневица.
По мнению RNP, такое решение поможет мотивировать жителей со временем изменить свои привычки утилизации отходов и стать "более экологичными", а также не выбрасывать строительный мусор или крупногабаритный мусор, за что должны платить все соседи.
Вышеупомянутые штрафы применяются сразу ко всему дому, а не к отдельным жителям и квартирам,
таким образом, если человек сортирует мусор, а его сосед нет - штраф все равно выпишут всем.
В счетах рижан, которыми они поделились в соцсетях, можно увидеть новый раздел "Фиксированные нарушения: нет доступа/не соответствует состав". Судя по комментариям рижан, суммы за июнь там небольшие - у кого в счете 0,47 евро, у кого-то - 0,16.
В RNP уверены, что такое решение сделает жителей более дисциплинированными. Чтобы контролировать правила выброса мусора, RNP призывает жителей фиксировать факты нарушения на фото или видео и сообщать об этом в Рижскую муниципальную полицию.
Сколько придется платить?
Тариф "фиксированных нарушений" соответствует договору, заключенному с конкретным поставщиком услуг, который зависит от зоны обслуживания отходов. В Риге обслуживание отходов происходит в четырех зонах, поэтому штрафы в разных зонах могут отличаться.
Если водитель мусоровоза видит нарушение, он фиксирует его, записывает адрес и высылает отчет о проблеме, связанной с вывозом мусора. Каждый месяц количество вывозимых отходов меняется, а также количество лиц, задекларированных в жилом доме, имеет свойство колебаться, поэтому плата за вывоз мусора может меняться, объясняет представитель RNP.
"Снижение счетов за вывоз бытовых отходов в руках самих жильцов, так как отсортированное стекло, легкую упаковку и текстиль вывозят бесплатно, а вывоз биоразлагаемых отходов на 20% дешевле, чем вывоз бытовых отходов", - объясняет RUS TVNET руководитель департамента по обслуживанию бытовых отходов компании Clean R Лиене Румпане.
Сортируя правильно и ответственно, жители многоквартирного дома, в котором в среднем 30 квартир, могут сэкономить до 1000 евро в год, добавляет она.
Тарифы по обслуживанию отсортированных отходов более выгодны, что способствует раздельному сбору отходов и сокращению количества бытовых отходов, вывозимых на свалку.
Например, в Риге тариф на бытовые отходы составляет в среднем 27,25 евро за кубометр, из них 51% - это стоимость утилизации на свалке Гетлини, а 17% - налоги. То есть жители платят за тот вид отходов, который находится в контейнере.
Если отходы не отсортированы или в сортировочных контейнерах находится несоответствующее содержимое, их вывоз организуется другим транспортом в отдельный рейс и за хранение этих отходов на полигоне взимается дополнительная плата.
Сортировочные контейнеры с несоответствующим составом вывозят по стандартной цене за вывоз бытовых отходов.
В свою очередь, правильная сортировка отходов может значительно сократить расходы, подчеркивает представитель компании по обслуживанию отходов Clean R. Стоит отметить, что поставщик услуг не штрафует жителей, если в специальных сортировочных контейнерах находят небольшое количество несоответствующих отходов. Это допускается, объясняет Румпане. Для тех, кто сортирует мусор, это хорошие новости, поскольку
договорной штраф применяется только в тех случаях, когда состав отходов существенно не совпадает и вызывает дополнительные расходы.
"К сожалению, обслуживание отходов похоже на народную поговорку - "ложка дегтя может испортить всю бочку меда", и сейчас один человек, не соблюдающий правила, может повлиять на расходы по обслуживанию бытовых отходов всего дома, поэтому необходимо практическое участие соседей, чтобы побудить их правильно сортировать отходы. Если жители будут стараться сортировать отходы, мы сможем больше использовать их как ресурс и направлять на переработку", - заключает Румпане.
В подтверждение своих слов представитель компании Clean R предоставила RUS TVNET видео своего сотрудника, который запечатлел, как некоторые жители игнорируют правила сортировки мусора.
Видео: Как жители Риги не сортируют мусор
Как правильно сортировать мусор?
Как правильно сортировать отходы, чтобы не получить штраф? Рассказываем, какие отходы в какие контейнеры выбрасывать, что считать стеклом, что - пластиком и куда выбрасывать пищевые отходы?
В контейнер для пластиковой упаковки можно выбрасывать пластиковую упаковку без остатков продуктов:
- пластиковые бутылки с обозначением PET, LDPE, HDPE;
- пластиковые пакеты, целлофановые мешки;
- упаковки от замороженной продукции;
- упаковки от косметики и бытовой химии;
- упаковки от мясной продукции;
- упаковки от хлебных изделий;
- упаковки от чипсов и конфет;
- упаковки от молочной продукции;
- упаковки от яиц;
- упаковки в виде сеток (например, от картошки);
- другие пластиковые упаковки.
Нельзя выбрасывать:
- одноразовую пластиковую посуду;
- упаковки из пенопласта;
- пластиковые игрушки и другие пластиковые бытовые предметы;
- тюбики от краски для волос и другой краски.
В контейнер для бумажной упаковки можно выбрасывать упаковки без остатков еды:
- бумажные пакеты;
- книги;
- офисную бумагу;
- макулатуру;
- картонные и бумажные упаковки;
- картонные упаковки от напитков и других продуктов;
- картонные упаковки от яиц.
Нельзя выбрасывать:
- одноразовую бумажную посуду и столовые приборы;
- ламинированную бумагу и подарочные пакеты;
- грязную, жирную или мокрую бумагу;
- скомканную бумагу;
- бумажные полотенца и салфетки.
В контейнер для металлической упаковки можно выбрасывать упаковки без остатков продуктов:
- банки от напитков;
- консервные банки и другие металлические упаковки;
- крышки.
Нельзя выбрасывать:
- предметы из металла;
- материалы из фольги;
- батарейки и аккумуляторы;
- ключи, ножи, гвозди и т. д.
В контейнер для стеклянной упаковки можно выбрасывать упаковки без остатков еды:
- стеклянные банки;
- стеклянные бутылки.
Нельзя выбрасывать:
- стеклянные бытовые предметы;
- стекла автомашин;
- керамические бутылки и посуду;
- лампочки;
- хрустальную посуду и изделия;
- плоские стекла - окна, зеркала, стекла от фоторамок.
В контейнер для биомусора можно выбрасывать остатки пищи:
- овощи, фрукты, шкурки, косточки, огрызки, орехи;
- свежее и термически обработанное мясо, рыбные продукты, кости;
- зерновые растения и изделия из них;
- яичную скорлупу;
- мешочки от чая и кофейные зерна;
- сыр, творог и другие твердые молочные продукты;
- хлебные и мучные изделия;
- растения, сорняки, корни, листья;
- садовые отходы, комнатные растения, небольшие кусты, ветки деревьев диаметром до 2 см и в длину до 50 см.
Нельзя выбрасывать:
- большие ветки;
- сельскохозяйственные отходы - сено, солому и т. д.;
- отходы домашних животных;
- пластиковые упаковки и мешочки, BIO пленку, цветочные горшки;
- бумажную и пластиковую посуду;
- жидкости - супы, соусы, масло, маринады, компоты;
- пепел, уголь для гриля, окурки сигарет;
- камни и другие материалы, которые не перерабатываются почвой;
- предметы гигиены - прокладки, подгузники и т. д.
Правила сортировки мусора жители могут найти на сайте Рижского самоуправления, а также на сайтах поставщиков услуг по вывозу мусора - например, на домашней странице компании Clean R можно скачать буклет с инструкцией по сортировке мусора.
RNP также регулярно информирует жителей о правильной сортировке мусора, публикуя информацию на своем сайте, в социальных сетях и проводя очные мероприятия. Также информация об ответственной сортировке мусора указана на самих мусорных контейнерах.
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