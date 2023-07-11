Кариньш: Вступление Швеции в НАТО повысит безопасность Латвии

Вступление Швеции в НАТО коренным образом изменит военную ситуацию в регионе Балтийского моря, заявил сегодня премьер-министр Кришьянис Кариньш на саммите НАТО в Вильнюсе.
Премьер-министр пояснил, что Сувалкский коридор, который на данный момент является единственным сухопутным коридором с остальной Европой и расположен между Кенигсбергом и Беларусью, был единственным маршрутом снабжения, но со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО ситуация существенно меняется.
Теперь у Латвии будут безопасные пути снабжения даже в конфликтной ситуации, потому что Балтийское море фактически станет морем НАТО. По словам Кариньша, это хорошо для Латвии с точки зрения безопасности.
Кариньш отметил, что сегодня на саммите будут утверждены оборонные планы НАТО, а это означает, что НАТО с первого момента будет защищать каждый квадратный сантиметр территории альянса. Премьер-министр подчеркнул, что планы обороны обеспечивают всю цепочку командования на восточном фланге, включая страны Балтии.
Премьер-министр также заявил, что Латвия движется к боевым возможностям альянса. В понедельник, 10 июля, Канада обязалась выделить определенную сумму денег из своего бюджета. Канада планирует удвоить свои боевые возможности. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также заявила, что итальянцы значительно увеличат свое участие.
Кариньш сообщил, что в Латвию прибудет контингент с танками "Леопард" из Канады. По его словам, это укрепляет позиции Латвии и является хорошим сигналом не только для латвийского общества, но и для потенциальных инвесторов о том, что Латвия останется и будет в безопасности. Это также четкий сигнал для России о том, что НАТО "сжимается в кулак", инвестируя, совершенствуя и дополняя свои возможности в ответ на то, что Россия делает в Украине.
"НАТО не паникует, не отступает и не начинает разваливаться. Также альянс не ссорится. Происходит совершенно противоположный процесс, и это тоже очень важно для Латвии", - сказал Кариньш.
НАТО планирует значительно увеличить свои силы быстрого реагирования - с 40 000 до 300 000 военнослужащих. По словам латвийского премьера, у НАТО есть план действий в случае угрозы. Альянс будет готов действовать с первого момента. Кариньш отметил, что Латвия делает то же самое, создавая Службу государственной обороны, что значительно увеличит количество обученных и экипированных солдат, в том числе резервистов. Это означает, что Латвия также сможет более серьезно ответить на любую агрессию.
Премьер-министр рассказал, что Латвия вместе с Эстонией закупает системы ПВО и береговой обороны, а также ракетную артиллерию. Это три большие системы с новыми боевыми возможностями, которых у Латвии не было до сих пор. В результате Латвия будет в безопасности, потому что мы будем лучше подготовлены, заявил премьер-министр.
"В обозримом будущем мы будем рассчитывать на наших союзников, например, на боевые самолеты, которых у нас нет. Наша экономика до этого еще не доросла, но Финляндия, Швеция, Польша и Германия, а также Дания имеют боевые самолеты", - сказал премьер-министр.
Он также отметил, что для того, чтобы мы жили в мире и безопасности, Латвия должна продолжать инвестировать в свою оборону. Это означает, что денег на здравоохранение, образование или ремонт дорог будет немного меньше, но это цена свободы и независимости. По словам Кариньша, это цена, которую Россия заставляет всех платить, и Латвия будет ее платить. В Латвии также планируется развивать оборонную промышленность. Бронетехника уже производится в Латвии совместно с Финляндией, но есть и более широкие планы промышленного развития, в которых будет участвовать правительство.
Столтенберг о членстве Швеции: саммит НАТО стал историческим, еще даже не начавшись
Саммит НАТО в Вильнюсе стал историческим, еще не начавшись, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, говоря о договоренности с Турцией по ратификации вступления Швеции в НАТО.
"Первое и самое важное известие заключается в том, что этот саммит стал историческим еще до того, как он начался, поскольку теперь у нас есть членство Швеции. Швеция станет полноправным членом альянса, что выгодно Швеции, Турции, НАТО и всему Балтийскому региону", - заявил Столтенберг перед началом саммита во вторник.
По его словам, после того как Финляндия и Швеция станут членами НАТО, альянсу станет намного легче защищать регион Балтийского моря.
"Это историческое решение, исторический момент и исторический саммит", - добавил глава НАТО.
Генеральный секретарь НАТО сообщил в понедельник, что в Вильнюсе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом достигнута договоренность о ратификации членства Швеции в НАТО.
Столтенберг объявил о достигнутой договоренности после нескольких часов переговоров с Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
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