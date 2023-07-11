Кариньш: Вступление Швеции в НАТО повысит безопасность Латвии

"НАТО не паникует, не отступает и не начинает разваливаться. Также альянс не ссорится. Происходит совершенно противоположный процесс, и это тоже очень важно для Латвии", - сказал Кариньш.

НАТО планирует значительно увеличить свои силы быстрого реагирования - с 40 000 до 300 000 военнослужащих. По словам латвийского премьера, у НАТО есть план действий в случае угрозы. Альянс будет готов действовать с первого момента. Кариньш отметил, что Латвия делает то же самое, создавая Службу государственной обороны, что значительно увеличит количество обученных и экипированных солдат, в том числе резервистов. Это означает, что Латвия также сможет более серьезно ответить на любую агрессию.

Премьер-министр рассказал, что Латвия вместе с Эстонией закупает системы ПВО и береговой обороны, а также ракетную артиллерию. Это три большие системы с новыми боевыми возможностями, которых у Латвии не было до сих пор. В результате Латвия будет в безопасности, потому что мы будем лучше подготовлены, заявил премьер-министр.

"В обозримом будущем мы будем рассчитывать на наших союзников, например, на боевые самолеты, которых у нас нет. Наша экономика до этого еще не доросла, но Финляндия, Швеция, Польша и Германия, а также Дания имеют боевые самолеты", - сказал премьер-министр.