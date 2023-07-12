С августа в коммунальные счета рижан вернутся пени за просрочку платежей

Анализируя показатели прошедшего отопительного сезона, когда тариф на отопление менялся несколько раз за сезон, можно сказать, что общее количество должников RNP по сравнению с показателями годичной давности снизилось. Задолженность за текущий отопительный сезон в июне снизилась на 23% по сравнению с ситуацией в мае этого года, так как долги за отопительный сезон в основном оплачиваются клиентами в летний период, когда снижается объем регулярных счетов. Уже сейчас наблюдается более активное погашение задолженностей и получение от клиентов большего объема средств за неоплаченные в период отопительного сезона счета. RNP благодарит клиентов за своевременные платежи, поскольку, несмотря на рост цен на энергоресурсы, платежная дисциплина клиентов предприятия в этом году выше, чем летом прошлого года.