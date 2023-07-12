С августа в коммунальные счета рижан вернутся пени за просрочку платежей

С 1 августа возобновляется применение пени за просрочку платежей для клиентов Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). С окончанием отопительного сезона и стабилизацией ситуации в энергетическом секторе, когда цены на энергоресурсы значительно снизились, изменились обстоятельства, на основании которых ранее приостанавливалось начисление процентов за просрочку платежей. Такое решение приняли рижские муниципальные предприятия Rīgas siltums и Rīgas ūdens, сообщили RUS TVNET в RNP.
В целом наблюдается падение тарифов на коммунальные услуги, поэтому и Rīgas siltums, и Rīgas ūdens возобновляют применение пени. Реагируя на изменения условий, влияющих на деятельность компании, RNP было вынуждено пересмотреть ранее принятые решения и возобновить применение процентов за просрочку платежей за оказанные услуги.
"Прогнозируя рост цен на энергоресурсы, мы серьезно подготовились к сложностям отопительного сезона, направив значительные усилия коллектива на профилактические мероприятия, в том числе на оперативный обмен информацией с собственниками квартир и коллекторами. Действуя по ситуации, правление предприятия приняло решение на время отопительного сезона не применять пени, чтобы поддержать клиентов и мотивировать их платить за услуги в соответствии с возможностям. RNP активно следит за изменениями в экономической ситуации, и в случае необходимости вопрос о пересмотре применения процентов за просрочку платежей будет пересмотрен. Однако нужно понимать, что из-за отдельных неплательщиков не могут страдать сознательные соседи. В результате целенаправленной политики в отношении дебиторов мы уже сократили задолженность на 3,6 млн евро", - сообщила член правления Rīgas namu pārvaldnieks Лайла Кейселе.
Анализируя показатели прошедшего отопительного сезона, когда тариф на отопление менялся несколько раз за сезон, можно сказать, что общее количество должников RNP по сравнению с показателями годичной давности снизилось. Задолженность за текущий отопительный сезон в июне снизилась на 23% по сравнению с ситуацией в мае этого года, так как долги за отопительный сезон в основном оплачиваются клиентами в летний период, когда снижается объем регулярных счетов. Уже сейчас наблюдается более активное погашение задолженностей и получение от клиентов большего объема средств за неоплаченные в период отопительного сезона счета. RNP благодарит клиентов за своевременные платежи, поскольку, несмотря на рост цен на энергоресурсы, платежная дисциплина клиентов предприятия в этом году выше, чем летом прошлого года.
При управлении жилыми домами RNP также выступает в роли посредника, обеспечивая получение жильцами услуг и рассчитываясь с поставщиками услуг. В случае неуплаты поставщики услуг начисляют проценты за просрочку платежа. Следовательно, в случае неоплаты счета в срок RNP имеет все основания включить в счета, выставляемые владельцам квартир, пени за просрочку платежа.
Это делается для того, чтобы способствовать выполнению сторонами своих договорных обязательств, предусматривая такие санкции, которые в случае вступления в силу сделают уклонение от выполнения договорных обязательств невыгодным для соответствующей стороны с финансовой точки зрения.
Напомним, RNP и в этом отопительном сезоне не применяло пени, чтобы поддержать клиентов и мотивировать их оплачивать услуги в соответствии с возможностями, таким образом, предоставляя поддержку в рамках социально ответственной хозяйственной деятельности.
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