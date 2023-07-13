Видео ⟩ Счастливчик из США нашел в поле гору золотых монет

Ходят слухи, что многие богатые жители Кентукки закопали значительные суммы денег, чтобы уберечь их от лап Конфедерации. Например, Джеймс Лангстафф оставил письмо, в котором утверждалось, что он закопал в разных местах 20 000 долларов, а Уильям Петтит закопал золотых монет на 80 000 долларов. Правда, эти сокровища до сих пор не найдены.

Большинство исторических артефактов, найденных в частной собственности, собираются и выставляются на продажу без привлечения археологов.

"Я нахожу это отсутствие информации особенно болезненным. В запасах монет можно найти очень ценную информацию о человеке, который их собирал", - сказал Макнатт.

Исторические артефакты, найденные в частной собственности в Соединенных Штатах, нужны археологам, которые считают жизненно важным изучить находки, чтобы узнать больше об истории страны.