Видео ⟩ Счастливчик из США нашел в поле гору золотых монет

Житель штата Кентукки (США) получил самый большой сюрприз в своей жизни, когда нашел около 700 золотых монет времен гражданской войны в США на кукурузном поле.
Найденные золотые и серебряные монеты были отчеканены между 1840 и 1863 годами. Точное место, где они были найдены, широкой публике пока не сообщается. В коротком видео мужчина, который нашел монеты, анонимно говорит, что "это самая безумная вещь, которую он пережил".
95% находки составляют золотые доллары, а остальные 5% - монеты номиналом 10 и 20 долларов. Самыми редкими являются 20-долларовые монеты весом в одну унцию 1863 года выпуска, которые сами по себе могут быть проданы с аукциона за шестизначную сумму. В найденной горе монет их 18 штук.
Видео: Гора золотых монет в кукурузе
Ходят слухи, что многие богатые жители Кентукки закопали значительные суммы денег, чтобы уберечь их от лап Конфедерации. Например, Джеймс Лангстафф оставил письмо, в котором утверждалось, что он закопал в разных местах 20 000 долларов, а Уильям Петтит закопал золотых монет на 80 000 долларов. Правда, эти сокровища до сих пор не найдены.
Большинство исторических артефактов, найденных в частной собственности, собираются и выставляются на продажу без привлечения археологов.
"Я нахожу это отсутствие информации особенно болезненным. В запасах монет можно найти очень ценную информацию о человеке, который их собирал", - сказал Макнатт.
Исторические артефакты, найденные в частной собственности в Соединенных Штатах, нужны археологам, которые считают жизненно важным изучить находки, чтобы узнать больше об истории страны.
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