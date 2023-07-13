Что влияет на качество воды в Балтийском море? Несколько факторов

Геолог, автор книг об изменении климата и научный журналист Константин Ранкс в программе "Домская площадь" Латвийского радио-4 рассказал о причинах, влияющих на качество воды в Балтийском море пишет RUS LSM.
"Балтийское море, откровенно говоря, даже не море, а постледниковое озеро, сравнительно молодое. К тому же у нас очень низкая соленость морской воды. В южной части Рижского залива - всего 3 грамма на литр воды (например, соленость Средиземного моря составляет 37 граммов). Даже в минералке, которую мы пьем, она больше. По сути вода в заливе практически опресненная, а раз так - проще развиваться всевозможным бактериям.
Второе: в Балтийское море втекает много рек, которые несут не только пресную воду, но и огромное количество удобрений и фекальных стоков. Продукты жизнедеятельности оставляют не только люди, но и животные, птицы", - приводит слова ученого портал. Как отмечает Константин Ранкс, после ливней все смывается в море, а при условиях хорошей температуры "тут же начинает бурно размножаться".
Он также упомянул и изменение климата, благодаря которому образовывается "бульон" - т.е. благоприятная среда для размножения микроорганизмов.
Ученый добавил, что море мелкое и небольшое и то,
"что бросаем на суше - то обязательно попадет в море, а мы в нем будем купаться".
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