Не говорит на латышском: рижанка негодует по поводу продавщицы в киоске

Клиентка удивлена, что продавец обслуживала ее на русском языке. У Иевы сложилось впечатление, что сотрудница ни слова не поняла по-латышски.

Представители Центра государственного языка указали передаче, что такая ситуация недопустима. Продавец должен быть способен обслужить клиентов на государственном языке.

"Мы проверили конкретный случай и констатировали нарушение. Ситуация, когда продавец не может или отказывается общаться на государственном языке, недопустима и не соответствует ни стандартам бизнес-этики Narvesen, ни общей позиции", - рассказали передаче представители руководства Narvesen.

Центр государственного языка призывает сообщать о ситуациях, когда поставщик услуги не может общаться на латышском языке.

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