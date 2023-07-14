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Не говорит на латышском: рижанка негодует по поводу продавщицы в киоске

rus.tvnet.lv
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Фото: Kadrs no "Bez tabu" video

Рижанка Иева пожаловалась передаче Bez Tabu, что в киоске Narvesen в торговом центре Zoom продавец не говорит по-латышски.

Клиентка удивлена, что продавец обслуживала ее на русском языке. У Иевы сложилось впечатление, что сотрудница ни слова не поняла по-латышски.

Представители Центра государственного языка указали передаче, что такая ситуация недопустима. Продавец должен быть способен обслужить клиентов на государственном языке.

"Мы проверили конкретный случай и констатировали нарушение. Ситуация, когда продавец не может или отказывается общаться на государственном языке, недопустима и не соответствует ни стандартам бизнес-этики Narvesen, ни общей позиции", - рассказали передаче представители руководства Narvesen.

Центр государственного языка призывает сообщать о ситуациях, когда поставщик услуги не может общаться на латышском языке.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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