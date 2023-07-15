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Студенты бьют тревогу: стоимость общежитий RSU вырастет на 40%

rus.tvnet.lv
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Студенческое общежитие RSU
Студенческое общежитие RSU Фото: Kaspars Meinerts

На портале Manabalss.lv начался сбор подписей против непропорционально быстрого роста цен в студенческих гостиницах Рижского Университета имени Страдиня (RSU).

В качестве представителя инициативы указан Кирилл Висоцкий, который подчеркивает, что цены на служебные гостиницы RSU в этом году выросли на 40%.

Он призывает сократить это повышение и финансовую нагрузку на студентов либо путем пересчета и снижения цен, либо путем создания какого-либо компенсационного механизма.

Такое решение при и без того растущей стоимости жизни обеспечит студентов как минимум доступным жильем. Среди прочего, это предсказуемо снизит количество студентов, которые прерывают или не заканчивают высшее образование - частота таких случаев в Латвии неуклонно и чрезмерно высока, подчеркивает автор инициативы.

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