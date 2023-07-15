Студенты бьют тревогу: стоимость общежитий RSU вырастет на 40%

На портале Manabalss.lv начался сбор подписей против непропорционально быстрого роста цен в студенческих гостиницах Рижского Университета имени Страдиня (RSU).
В качестве представителя инициативы указан Кирилл Висоцкий, который подчеркивает, что цены на служебные гостиницы RSU в этом году выросли на 40%.
Он призывает сократить это повышение и финансовую нагрузку на студентов либо путем пересчета и снижения цен, либо путем создания какого-либо компенсационного механизма.
Такое решение при и без того растущей стоимости жизни обеспечит студентов как минимум доступным жильем. Среди прочего, это предсказуемо снизит количество студентов, которые прерывают или не заканчивают высшее образование - частота таких случаев в Латвии неуклонно и чрезмерно высока, подчеркивает автор инициативы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!