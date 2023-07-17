Видео ⟩ "Он встречает и провожает каждый паром": пес Мымсик покорил сердца людей

Однако Мымсик - не исключительно портовая собака : на самом деле маленький белый пушистый комочек патрулирует весь остров. Если утром его можно увидеть в порту, где он приветствует прибывающих на остров, через мгновение он уже будет находиться в нескольких километрах от порта и изучать обстановку у местного магазина Kurase.

"Он настоящий путешественник, в одиночку может пройти десятки километров! - говорит один из дачников острова Кихну. - Мы видели, как он встречал людей в порту, позже он был перед магазином, а в следующий момент уже оказывался во дворе дома, где играл с нашей собакой! Когда мы покидали остров, было приятно снова увидеть, как он провожает нас в порту. Я с нетерпением жду еще одной поездки на Кихну только из-за Мымсика!"