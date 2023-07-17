По техническим причинам в местах торговли временно нельзя использовать депозитные купоны

Предприятие Depozīta Iepakojuma Operators (DIO) сообщает, что по техническим причинам со стороны компании-установщика тароматов Tomra Systems ASA нарушена возможность использования депозитных купонов в местах торговли.
В настоящее время неполадки устраняются, однако жителей призывают запланировать использование депозитных купонов на более позднее время. DIO сообщит, когда использование купонов снова будет возможным.
Сдавать депозитную упаковку в тароматы можно без перебоев, поэтому жители могут спокойно идти в пункты сдачи депозитной упаковки и сохранять купоны, чтобы использовать их позже, когда система снова заработает.
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