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По техническим причинам в местах торговли временно нельзя использовать депозитные купоны

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Таромат. Иллюстративное фото
Таромат. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Предприятие Depozīta Iepakojuma Operators (DIO) сообщает, что по техническим причинам со стороны компании-установщика тароматов Tomra Systems ASA нарушена возможность использования депозитных купонов в местах торговли.

В настоящее время неполадки устраняются, однако жителей призывают запланировать использование депозитных купонов на более позднее время. DIO сообщит, когда использование купонов снова будет возможным.

Сдавать депозитную упаковку в тароматы можно без перебоев, поэтому жители могут спокойно идти в пункты сдачи депозитной упаковки и сохранять купоны, чтобы использовать их позже, когда система снова заработает.

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