По техническим причинам в местах торговли временно нельзя использовать депозитные купоны

В настоящее время неполадки устраняются, однако жителей призывают запланировать использование депозитных купонов на более позднее время. DIO сообщит, когда использование купонов снова будет возможным.

Сдавать депозитную упаковку в тароматы можно без перебоев, поэтому жители могут спокойно идти в пункты сдачи депозитной упаковки и сохранять купоны, чтобы использовать их позже, когда система снова заработает.