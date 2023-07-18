Плохие новости для РФ: рост ВВП в Китае слабый, нефть падает

Однако пессимистичные комментарии вызвало вовсе не это. Если сравнивать не со слабыми прошлогодними данными, а с 1-м кварталом нынешнего года, то ВВП КНР вырос всего на 0,8%. Это весьма неплохой результат для высокоразвитых европейских стран, но для Китая с его гигантским населением и серьезными социально-экономическими проблемами такого темпа явно недостаточно. А главное: произошло резкое замедление по сравнению с первыми тремя месяцами нынешнего года, когда данный показатель (рост квартал к кварталу) составил 2,2%. Отсюда и вывод экспертов, что подъем, наблюдавшийся после снятия ковидных ограничений, выдохся.

Данные из Китая разочаровали рынок нефти

Весьма показательной является в этой связи реакция нефтяного рынка. На прошлой неделе котировки европейского сорта Brent впервые с конца апреля превысили отметку в 80 долларов за баррель, что многие аналитики объяснили слабеющим долларом. Из-за снижения его курса нефть становится дешевле для покупателей с евро и другими валютами, и это способствует как росту спроса на этот энергоноситель, так и долларовых цен на него.

Разгрузка нефтяного танкера в китайском порту Яньтай Фото: DW