Без окон и мостов, или Банкноты евро ждут большие перемены

Планируется, что дискуссии по поводу дизайна новых банкнот евро продлятся до конца августа. На сайте Европейского центробанка каждый может принять участие в опросе, в котором жители могут высказать свое мнение по одной из семи тем дизайна - от природных элементов до различных европейских ценностей.

"Мы работаем над разработкой новых и очень технологичных банкнот, что позволит предотвратить случаи подделки евро и снизить влияние денег на окружающую среду. Мы уверены, что наличные расчеты по-прежнему будут важным методом платежа, поэтому он должен стать безопаснее", - сказал член правления Европейского центробанка Фабио Панета.

После консультаций и опросов в 2024 году совет Европейского центробанка примет решение, какой дизайн станет главной темой новых банкнот.

Шесть из семи предложений разработала группа экспертов Европейского центробанка, которые изначально подали 29 разных вариантов. Затем были отобраны шесть вариантов, однако после этого к ним добавили седьмой - "Европейская культура", который должен отражать идентичность Европы.

При разработке новых рекомендаций по дизайну группа должна была быть очень осторожной, чтобы не затрагивать чувствительные темы или темы, которые могут ассоциироваться с той или иной страной. Например, тема природы, таких как птицы и реки, была выбрана потому, что она символизирует единство европейских стран.

На нынешних банкнотах евро изображены окна и мосты, и изображения на этих банкнотах не ассоциируются ни с одной из стран - членов Евросоюза. Банкноты будут усовершенствованы не только в плане дизайна, но и в плане защиты.