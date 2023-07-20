В Риге открылся очень маленький Rimi: всего 49 квадратных метров и без алкоголя на полках

В среду, 19 июля, в помещениях Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) на улице Хипократа начал работу новый магазин Rimi Express, сообщает агентство LETA.
Компания указывает, что это один из самых маленьких магазинов Rimi, а также первый, который был открыт в больнице. Торговый зал занимает всего 49 квадратных метров. В нем доступна и касса самообслуживания.
Представители Rimi Latvia указывают, что из-за небольшого размера магазина спектр товаров подобран очень тщательно, чтобы необходимые вещи в магазине могли приобретать люди, которые долгое время проводят на лечении или навещают близких.
Акцент делается на уже приготовленных продуктах, которые удобно взять с собой, есть и свежие овощи, фрукты, ягоды, а также непродовольственные товары и товары гигиены. Кроме того, в магазине можно купить булочки, кофе и свежевыжатые соки, однако нельзя приобрести алкогольные напитки и сигареты.
В то же время в компании указывают, что у магазина нет своего склада, поэтому товар доставляется каждый день и сразу же раскладывается по полкам.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!