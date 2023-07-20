Латвия включила в черный список владельцев компании Pobeda Confectionery

На основании выявленных Службой государственной безопасности (VDD) рисков для национальной безопасности Латвии министр внутренних дел Марис Кучинскис включил трех владельцев предприятия Pobeda Confectionery в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию, сообщили агентству LETA в VDD.
Как уже сообщалось, в марте Служба государственной безопасности начала проверку в связи с подозрениями, что зарегистрированная в Латвии компания Pobeda Confectionery может быть причастна к оказанию поддержки вооруженным силам России.
В распоряжение службы попала информация о том, что российская кондитерская компания Pobeda, возможно, передала большое количество продукции российским вооруженным силам, совершающим военные преступления, преступления против мира и преступления против человечности в Украине.
Российская кондитерская компания Pobeda зарегистрирована в Латвии с 2014 года, она производит и реализует продукцию под брендом Pobeda. В ходе проверки VDD в соответствии со своей компетенцией оценила возможную причастность зарегистрированной в Латвии компании, ее владельцев и бенефициарных собственников к оказанию помощи российской армии.
Анализ полученной информации показывает, что российская кондитерская компания Pobeda на протяжении длительного времени оказывала системную поддержку военно-мемориальной политике России, поддерживала вторжение России в Украину и вооруженные Сил РФ.
Установлено, что продукция российской фабрики Pobeda входит в состав индивидуальных продуктовых наборов ВС РФ. Pobeda уже много лет поставляет продукцию для российской армии и не прекратила поставлять ее и после вторжения России в Украину.
Компания Pobeda на протяжении многих лет поставляла продукцию российской армии и продолжала это делать после вторжения России в Украину. Таким образом, Pobeda предоставляет ресурсы оккупационной армии для поддержки ее преступлений в Украине.
Российская кондитерская компания также давно сотрудничает с российской организацией ветеранов войны "Боевое братство", которая поддерживает агрессивную внешнюю политику России и регулярно предоставляет различные ресурсы российским солдатам.
Подозрения VDD о причастности латвийской Pobeda Confectionery к оказанию поддержки вооруженным силам России не подтвердились, однако собственники российской кондитерской фабрики входят в структуру собственников и латвийской фабрики. Поскольку указанные лица не являются гражданами Латвии, для предотвращения потенциальной угрозы национальной безопасности Латвии СГБ рекомендовала министру внутренних дел внести их в черный список.
С другой стороны, сотрудники зарегистрированной в Латвии компании Pobeda Confectionery предупреждены, что оказание любой поддержки России влечет за собой в Латвии уголовную ответственность.
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