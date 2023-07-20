Как уже сообщалось, в марте Служба государственной безопасности начала проверку в связи с подозрениями, что зарегистрированная в Латвии компания Pobeda Confectionery может быть причастна к оказанию поддержки вооруженным силам России.

В распоряжение службы попала информация о том, что российская кондитерская компания Pobeda, возможно, передала большое количество продукции российским вооруженным силам, совершающим военные преступления, преступления против мира и преступления против человечности в Украине.

Российская кондитерская компания Pobeda зарегистрирована в Латвии с 2014 года, она производит и реализует продукцию под брендом Pobeda. В ходе проверки VDD в соответствии со своей компетенцией оценила возможную причастность зарегистрированной в Латвии компании, ее владельцев и бенефициарных собственников к оказанию помощи российской армии.

Анализ полученной информации показывает, что российская кондитерская компания Pobeda на протяжении длительного времени оказывала системную поддержку военно-мемориальной политике России, поддерживала вторжение России в Украину и вооруженные Сил РФ.