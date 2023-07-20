В пенсионной системе второго уровня назревают изменения

Старший эксперт отдела социального страхования Минблага Даце Трушинска объясняет, что цель состоит в том, чтобы предоставить человеку свободу выбора для возможного выхода из пенсионной системы 2-го уровня.

Трушинска признает, что целью предложения является защита пенсионного капитала от уменьшения: если владелец пенсионного плана увидит, что на финансовом рынке кризис, он может перевести свой пенсионный капитал 2-го уровня в пенсионный фонд 1-го уровня и прекратить дальнейшее его снижение. В настоящее время такая возможность законодательством не предусмотрена.

По мнению министерства, предложение не создает финансовых рисков для устойчивости государственной системы социального страхования - первый уровень пенсий взял бы на себя дополнительные обязательства, но они были бы покрыты реальными денежными взносами из пенсионного фонда 2-го уровня.

Опрос нескольких управляющих пенсионными фондами показал сдержанное отношение к этому предложению.

"Предложение Министерства благосостояния преследует благую цель - защитить владельцев пенсионных планов от убытков - но вряд ли ее достигнет, - говорит член правления SEB Life and Pension Baltic SE Кристине Ломановска.

- Человеческая психология такова, что, увидев уменьшение стоимости вложений, владелец пенсии попытается продать доли пенсионного плана 2-го уровня и добавить эту часть пенсии к пенсии 1-го уровня, тем самым, по сути, "зафиксировав" убытки.

Для их возмещения нужно было бы поступить наоборот: во время кризиса, когда цены на акции или облигации низки, покупать их с тем, чтобы, когда кризис закончится и наметится рост ценных бумаг, восполнить убытки. Однако чтобы действовать таким образом, нужны крепкие нервы и знание финансовых рынков".