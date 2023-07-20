Председателем правления LDz назначен Ринальд Плявниекс

В среду правление ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) назначило на вакантную должность председателя правления Ринальда Плявниекса, сообщили агентству LETA представители LDz.
Председатель совета LDz Янис Ланге отмечает, что при принятии решения учитывалась как успешная работа Плявниекса в качестве члена правления с июля 2021 года, так и временное выполнение им обязанностей председателя правления начиная с февраля.
По словам Ланге, в настоящее время LDz находится в процессе значительных изменений и вызовов, в которых, несмотря на влияние геополитических условий, предприятие должно выполнять поставленные перед ним задачи.
"Они сложны для нового председателя правления, но очень необходимы для стабильной работы и развития компании - совершенствование управления проектами модернизации пассажирской инфраструктуры, софинансируемыми из средств ЕС, заключение многолетнего договора с Министерством сообщения об управлении железнодорожной инфраструктурой, улучшение системы внутреннего контроля", - сказал председатель совета LDz.
Конкурс на должность председателя правления LDz был объявлен 30 марта 2023 года.
Всего на вакантную должность председателя правления LDz подали заявки 24 кандидата.
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