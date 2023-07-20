Председателем правления LDz назначен Ринальд Плявниекс

Председатель совета LDz Янис Ланге отмечает, что при принятии решения учитывалась как успешная работа Плявниекса в качестве члена правления с июля 2021 года, так и временное выполнение им обязанностей председателя правления начиная с февраля.

По словам Ланге, в настоящее время LDz находится в процессе значительных изменений и вызовов, в которых, несмотря на влияние геополитических условий, предприятие должно выполнять поставленные перед ним задачи.

"Они сложны для нового председателя правления, но очень необходимы для стабильной работы и развития компании - совершенствование управления проектами модернизации пассажирской инфраструктуры, софинансируемыми из средств ЕС, заключение многолетнего договора с Министерством сообщения об управлении железнодорожной инфраструктурой, улучшение системы внутреннего контроля", - сказал председатель совета LDz.

Конкурс на должность председателя правления LDz был объявлен 30 марта 2023 года.

Всего на вакантную должность председателя правления LDz подали заявки 24 кандидата.