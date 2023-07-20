В какой из стран Балтии больше зарплата?

В настоящее время в Балтийском регионе один лидер - Литва, правительство которой планирует дальнейшее повышение минимальной брутто-зарплаты в начале следующего года до 924 евро.

Хотя в следующем году Латвия также поднимет минимальную зарплату до 700 евро, это лишь немного улучшит ситуацию, поскольку статистически Латвия продолжит отставать от остальных стран Балтии, считают специалисты PwC Latvija.

В настоящее время минимальная месячная зарплата на бумаге в Литве составляет 840 евро, для сравнения - 725 евро в Эстонии и 620 евро в Латвии.

Пока неизвестно, планирует ли Эстония пересматривать минимальную заработную плату. В то же время экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш подчеркивает, что необходимо учитывать различные налоговые системы, в результате чего минимальная заработная плата в Литве выглядит намного выше, чем в Эстонии или Латвии, поскольку включает в себя социальные отчисления работодателя.