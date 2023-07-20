Строительство оптической сети: LVRTC вернул почти 8 млн евро из финансирования ERAF

В настоящее время в рамках второй очереди указанного проекта построена и сдана в эксплуатацию 1948-километровая трасса оптической кабельной сети. Установлена и введена в эксплуатацию 261 точка доступа "средней мили". Такое покрытие оптической сети позволило охватить 176 "белой территории", на которой коммерсанты электронной связи смогут обслуживать примерно 69 300 домохозяйств, что составляет 82,7% от установленного показателя эффективности проекта.

До конца текущего года планируется построить и ввести в эксплуатацию еще 15 км трассы оптической кабельной сети и 21 точку доступа "средней мили".

Планируется, что 18 точек доступа будут расположены возле образовательных учреждений, при этом три точки доступа будут созданы на базовых станциях мобильных операторов. Согласно установленным графикам, первые подключения в учебных заведениях будут установлены уже в июле, а остальные - к концу ноября.

В общей сложности в рамках проекта будет построено приблизительно 3620 км оптической сети и 459 точек доступа "средней мили".

В настоящее время широкополосную оптическую сеть LVRTC используют 15 региональных и национальных поставщиков услуг электронной связи, в том числе три оператора мобильной связи. Большинство пользователей сети являются региональными операторами. В настоящее время операторы арендуют и используют 6278 км трассы сети.

Проект широкополосного доступа реализует LVRTC. Финансирование второй очереди составляет 49 734 253 евро, из которых софинансирование ЕФРР составляет 42 274 115 евро, а вклад LVRTC - 7 460 138 евро.

В прошлом году LVRTC работал с оборотом 25,216 млн евро, что на 14,3% больше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась на 20,1% и составила 5,581 млн евро, сообщает Firmas.lv.

LVRTC является главным наземным оператором радио- и телепрограмм в стране. LVRTC также управляет долями государственного оператора мобильной связи Latvijas mobilais telefons.