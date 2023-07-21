Торговцы требуют у министра земледелия отозвать заявления о чрезмерной наценке на продукты питания

Латвийская ассоциация торговцев продуктами питания (LPTA) требует, чтобы министр земледелия Дидзис Шмитс предоставил точную информацию о 300-процентных магазинных наценках на основные продукты повседневного спроса, заявил агентству LЕТА руководитель ассоциации Норис Крузитис.
Как отмечает Крузитис, министр земледелия Шмитс несколько раз публично заявлял (последний раз 20 июля в программе LTV Rīta Panorāma), что торговцы продуктами питания регулярно применяют 300-процентную наценку (без учета НДС) на некоторые основные продукты, например, крупы.
LPTA требует, чтобы министр предоставил точную информацию, где именно и какие продукты продаются с такой наценкой.
"В случае, если эти заявления не могут быть подтверждены конкретными фактами, мы требуем, чтобы министр земледелия публично отозвал недостоверную информацию и вел объективный диалог с торговцами", - сказал Крузитис
Конкуренция в латвийской розничной торговле в настоящее время не работает, заявил в четверг в интервью программе Латвийского телевидения Rīta Panorāma министр земледелия Шмитс.
"На мой взгляд, конкуренция в розничной торговле у нас не работает годами, особенно в сфере продуктов питания. Если можно поставить на товар 300% наценки плюс налог на добавленную стоимость (НДС) и конкурировать, значит, игроков мало и рынок поделен, и здесь какое-то вмешательство логично и необходимо", - сказал Шмитс.
Министр также поблагодарил компанию по переработке зерна Dobeles dzirnavnieks за то, что она публично заговорила о 300-процентной наценке на свою продукцию в рознице, отметив, что это пример и для других.
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