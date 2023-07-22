Оператор DW был ранен российскими кассетными боеприпасами

Атака произошла в 23 километрах от линии фронта, в 12.10 по местному времени (совпадает с московским), когда съемочная группа DW вела репортаж о подготовке украинских военных. При обстреле один служащий ВСУ погиб, еще несколько получили серьезные ранения.

Сейчас Евгений Шилко находится в украинской больнице, его состояние оценивается как стабильное. Автомобиль, на котором передвигались журналисты, также получил повреждения. По предварительным данным, целью российского обстрела была тренировочная площадка украинских военных.

Коллега раненого сотрудника DW о случившемся

"Мы снимали украинскую армию во время тренировки в стрельбе по мишеням, как вдруг услышали несколько взрывов,- рассказывает наш коллега, корреспондент DW Матиас Бёлингер (Mathias Bölinger). - Мы легли, последовали новые взрывы, мы увидели, что люди ранены. Позже украинская армия подтвердила, что нас обстреляли кассетными боеприпасами".