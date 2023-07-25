Школьница из Латвии впервые завоевала серебро на Европейской олимпиаде по информатике

Медаль завоевала ученица 1-й Рижской гимназии Рамона Порейтере. В третьей Европейской олимпиаде по информатике для девочек хорошие результаты показали также ученицы 1-й Рижской гимназии Елизавета Денисова и Диана Стецка, а также ученица 1-й Рижской школы удаленного обучения Анете Гутмане.

Представительница VISC отметила, что в этом году в олимпиаде, проходившей с 15 по 21 июля в Лунде (Швеция), приняли участие 189 учениц из 52 стран. На выполнение заданий отвели два дня - по четыре задания на каждый день в течение пяти часов.

Райвис Иевиньш, руководитель латвийской команды и преподаватель Первой школы программирования, отмечает, что содержание теоретических и практических заданий в этом году было связано с инфляцией - девочкам предстояло написать программу, которая может быстро и эффективно пересчитать цены на множество различных товаров и сообщить сумму всех цен в любой момент времени. Самый эффективный алгоритм придумали 100 студентов, в том числе трое из Латвии.

В свою очередь, одной из самых сложных задач было запрограммировать воображаемого робота так, чтобы он мог как можно быстрее найти сундук с сокровищами, отметил Иевиньш. Порейтере была одной из немногих участниц, которым удалось найти очень эффективный алгоритм.