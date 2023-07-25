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Школьница из Латвии впервые завоевала серебро на Европейской олимпиаде по информатике

rus.tvnet.lv
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Фото: Valsts izglītības satura centrs

Латвийская ученица впервые завоевала серебряную медаль на Европейской олимпиаде по информатике для девочек, сообщила агентству LETA Лаура Ширака, представитель Государственного центра содержания образования (VISC).

Медаль завоевала ученица 1-й Рижской гимназии Рамона Порейтере. В третьей Европейской олимпиаде по информатике для девочек хорошие результаты показали также ученицы 1-й Рижской гимназии Елизавета Денисова и Диана Стецка, а также ученица 1-й Рижской школы удаленного обучения Анете Гутмане.

Представительница VISC отметила, что в этом году в олимпиаде, проходившей с 15 по 21 июля в Лунде (Швеция), приняли участие 189 учениц из 52 стран. На выполнение заданий отвели два дня - по четыре задания на каждый день в течение пяти часов.

Райвис Иевиньш, руководитель латвийской команды и преподаватель Первой школы программирования, отмечает, что содержание теоретических и практических заданий в этом году было связано с инфляцией - девочкам предстояло написать программу, которая может быстро и эффективно пересчитать цены на множество различных товаров и сообщить сумму всех цен в любой момент времени. Самый эффективный алгоритм придумали 100 студентов, в том числе трое из Латвии.

В свою очередь, одной из самых сложных задач было запрограммировать воображаемого робота так, чтобы он мог как можно быстрее найти сундук с сокровищами, отметил Иевиньш. Порейтере была одной из немногих участниц, которым удалось найти очень эффективный алгоритм.

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