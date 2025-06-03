Налоговые доходы в начале года опередили ожидания

За первые четыре месяца текущего года налоговые поступления в Латвии составили 4,827 млрд евро, что на 30,1 млн евро или на 0,6% выше запланированного показателя, сообщили представители Министерства финансов.
Одновременно с этим поступления налогов за первые четыре месяца 2025 года были на 287,3 млн евро, или на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Налоговые поступления в консолидированный государственный бюджет за первые четыре месяца текущего года составили 4,538 млрд евро, что на 40 млн евро или на 0,9% выше плана.
В том числе поступления в государственный бюджет составили 3,776 млрд евро, превысив план на 16 млн евро или на 0,4%, а налоговые доходы муниципальных бюджетов достигли 761,9 млн евро - на 24,1 млн евро или на 3,3% больше запланированного.
Однако поступления налогов в государственную накопительную пенсионную схему за первые четыре месяца 2025 года составили 289,2 млн евро, что на 9,9 млн евро или на 3,3% меньше плана.
Среди налогов, поступления которых превысили план, - налог на прибыль предприятий, налог на недвижимость, подоходный налог с населения, таможенный налог и налог на легковые автомобили предприятий. Также выше запланированного поступил акцизный налог на природный газ.
Наибольшие поступления за первые четыре месяца года обеспечили взносы социального страхования - 1,835 млрд евро, что на 0,9% ниже плана.
Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) за этот период составили 1,237 млрд евро - на 3,4% меньше запланированного. Доходы от подоходного налога с населения составили 816,6 млн евро - на 3,9% выше плана.
Поступления акцизного налога за первые четыре месяца 2025 года составили 390,7 млн евро, что на 4,6% ниже плана. В том числе поступления акциза на нефтепродукты составили 191,2 млн евро - на 4,5% меньше плана, на табачные изделия - 91,8 млн евро (соответствует плану), на алкогольные напитки - 69,5 млн евро (на 8,9% меньше плана), на пиво - 14,8 млн евро (на 4,9% меньше плана), а на природный газ - 11,3 млн евро (на 3,4% больше плана).
Доходы от налога на прибыль предприятий за первые четыре месяца года составили 298 млн евро - на 38,9% больше запланированного, а поступления налога на недвижимость - 123,4 млн евро, превысив план на 3,7%.
Поступления транспортного эксплуатационного налога составили 42,5 млн евро, что на 1,3% ниже плана, налог на природные ресурсы принёс 28,8 млн евро (на 28,2% меньше плана), а поступления таможенного налога достигли 25,5 млн евро, превысив план на 12,9%.
Доходы от налога на лотереи и азартные игры составили 18,5 млн евро - на 5,3% меньше плана.
Поступления налога на легковые автомобили предприятий составили 9,6 млн евро, что на 11,4% выше запланированного, тогда как поступления налога на электроэнергию достигли 1,8 млн евро, что на 3,2% ниже плана.
Министерство финансов также поясняет, что налоговые доходы консолидированного бюджета, включая остаток на едином налоговом счете, за первые четыре месяца текущего года составили 4,411 млрд евро, что на 6,2%, или на 256,5 млн евро больше аналогичного периода 2024 года. В апреле текущего года доходы значительно возросли по сравнению с мартом.
В целом план налоговых доходов консолидированного бюджета за первые четыре месяца текущего года без учета остатков на едином налоговом счете был перевыполнен на 0,9%, или на 40 млн евро. Основной причиной этого стало превышение плана поступлений налога на прибыль предприятий в январе, обусловленное поведением налогоплательщиков, которые активно распределяли прибыль в конце 2024 года и выплачивали дивиденды физическим лицам, поскольку с 2025 года на доходы свыше 200 тысяч евро действует дополнительная ставка подоходного налога с населения в размере 3%. Это обеспечило прирост налога на прибыль на 80,8 млн евро, или на 37,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Поступления НДС за первые четыре месяца текущего года выросли на 6,7% или на 77,8 млн евро по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наибольший рост обеспечили сделки с недвижимостью, строительство и торговля. При этом возвраты НДС, после роста в первом квартале, существенно снизились в апреле, уменьшившись за четыре месяца на 4,6%. Больше всего возвратов получили предприятия оптовой торговли, строительства и обрабатывающей промышленности. В министерстве отметили, что колебания возвратов и далее будут влиять на итоговый объем поступлений НДС.
Поступления акцизного налога за первые четыре месяца выросли на 4,7%, или на 17,4 млн евро, по сравнению с прошлым годом, несмотря на падение потребления нефтепродуктов и сигарет. Рост поступлений связан с повышением ставок акциза на нефтепродукты и табачные изделия с 1 января текущего года.
Поступления социальных взносов в консолидированный бюджет, без учета накопительной пенсионной схемы, достигли 1,5 млрд евро, что на 3,8%, или на 57,1 млн евро выше аналогичного периода прошлого года.
Доходы от подоходного налога с населения выросли на 3%, или на 23,8 млн евро. По данным СГД, фонд заработной платы увеличился на 5,7%, что связано с повышением минимальной зарплаты с 700 до 740 евро с 1 января текущего года, а также с ростом заработной платы в некоторых учреждениях публичного сектора при небольшом снижении общего числа занятых в экономике.
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