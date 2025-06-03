Налоговые доходы в начале года опередили ожидания

В целом план налоговых доходов консолидированного бюджета за первые четыре месяца текущего года без учета остатков на едином налоговом счете был перевыполнен на 0,9%, или на 40 млн евро. Основной причиной этого стало превышение плана поступлений налога на прибыль предприятий в январе, обусловленное поведением налогоплательщиков, которые активно распределяли прибыль в конце 2024 года и выплачивали дивиденды физическим лицам, поскольку с 2025 года на доходы свыше 200 тысяч евро действует дополнительная ставка подоходного налога с населения в размере 3%. Это обеспечило прирост налога на прибыль на 80,8 млн евро, или на 37,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поступления НДС за первые четыре месяца текущего года выросли на 6,7% или на 77,8 млн евро по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наибольший рост обеспечили сделки с недвижимостью, строительство и торговля. При этом возвраты НДС, после роста в первом квартале, существенно снизились в апреле, уменьшившись за четыре месяца на 4,6%. Больше всего возвратов получили предприятия оптовой торговли, строительства и обрабатывающей промышленности. В министерстве отметили, что колебания возвратов и далее будут влиять на итоговый объем поступлений НДС.

Поступления акцизного налога за первые четыре месяца выросли на 4,7%, или на 17,4 млн евро, по сравнению с прошлым годом, несмотря на падение потребления нефтепродуктов и сигарет. Рост поступлений связан с повышением ставок акциза на нефтепродукты и табачные изделия с 1 января текущего года.

Поступления социальных взносов в консолидированный бюджет, без учета накопительной пенсионной схемы, достигли 1,5 млрд евро, что на 3,8%, или на 57,1 млн евро выше аналогичного периода прошлого года.

Доходы от подоходного налога с населения выросли на 3%, или на 23,8 млн евро. По данным СГД, фонд заработной платы увеличился на 5,7%, что связано с повышением минимальной зарплаты с 700 до 740 евро с 1 января текущего года, а также с ростом заработной платы в некоторых учреждениях публичного сектора при небольшом снижении общего числа занятых в экономике.