Госдума приняла закон о призыве в армию до 30 лет. И отказалась повышать минимальный возраст до 21 года

Уже утром выяснилось, что и это неправда. Согласно таблицам поправок, появившихся в базе Госдумы, стало ясно, что никакого переходного периода не будет. Предельный призывной возраст предлагается повысить до 30 лет с 1 января 2024 года, а 18 лет оставить минимальным возрастом, как это предусмотрено действующим законодательством.

Шойгу ситуацию не комментировал, как и Путин.

В июле закон будет рассматривать Совет Федерации. И хотя сенаторы Клишас и Бондарев выступили против сохранения 18-летнего возраста, спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко во вторник дала понять, что ветировать закон сенаторы не будут.

"Мне кажется, что если в таком формате будет принят этот закон, то, на мой взгляд, сенаторы поддержат. Хотя у нас каждый сенатор голосует по своему усмотрению", — объяснила она текущую позицию властей журналистам. Еще спикер сказала, что не видит причин для "избыточной, излишней ажитации или резонансности вокруг этого закона".

А последнее объяснение Картаполова, почему депутаты передумали повышать минимальный призывной возраст, теперь звучит так: "Редакция проекта закона поменялась в связи с тем, что демографическая ситуация серьезная, влияет на объем мобилизационного ресурса, и для того, чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция" (цитата по "Интерфаксу").

Россия ведет войну против Украины. С самого начала инициатива об изменении границ призывного возраста рассматривалась в этом контексте.