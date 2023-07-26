5 причин, почему Китай не сможет обогнать Америку

Жилые дома в городе-миллионнике Хуайань. Из-за многолетнего строительного бума накопились излишние мощности Фото: DW

Handelsblatt обращает внимание на то, что Пекин, несмотря на очевидное замедление роста ВВП в стране, до сих пор не объявил о новой широкомасштабной программе стимулирования экономики. По мнению газеты, это может быть свидетельством того, что руководство КНР осознало: модель развития последних полутора десятилетий, когда драйверами роста были, главным образом, огромные инвестиции в инфраструктуру и недвижимость, исчерпала себя. Поэтому теперь надо переходить к более устойчивому развитию по принципу "меньше бетона, больше "зеленых" технологий". Это был бы более "здоровый", но и более медленный рост, что неизбежно осложнит задачу "догнать Америку".

2. Рынок труда и демография

В КНР официальная статистика только что зафиксировала рекордную безработицу среди молодежи: 21,3% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет не имеют постоянного заработка. К тому же в июне китайские вузы выпустили 11,6 млн молодых специалистов, и это еще больше усугубит напряженную ситуацию на китайском рынке труда. В то же время в США сейчас "чрезвычайно низкий уровень безработицы" - 3,6%, констатирует Handelsblatt.

Выпускники Уханьского университета празднуют 20.06.2023 окончание учебы. Пока молодежи в КНР слишком много, скоро будет слишком мало Фото: DW