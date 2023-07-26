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В Латвии зарегистрировано наименьшее количество безработных в истории

rus.tvnet.lv/LETA
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Безработица. Иллюстративное фото
Безработица. Иллюстративное фото Фото: Pexels

В настоящее время в Латвии насчитывается около 50 000 безработных, что является самым низким показателем за всю историю, сообщила на Латвийском радио директор Государственного агентства занятости (NVA) Эвита Симсоне.

Уровень безработицы в Латвии снизился с 6,3% в начале года до 5,6% в настоящее время, напомнила она, добавив, что в Латвии бывал и более низкий показатель безработицы, но безработных никогда не было меньше.

Как отметила глава NVA, напряженность из-за нехватки работников возрастает, причем на всей территории страны, хотя региональные различия по-прежнему значительны.

По информации Симсоне, в Латвии ощущается острая нехватка педагогов, медицинского персонала, программистов, водителей автомобилей, строителей и подсобных рабочих.

Количество вакансий в Латвии в настоящее время не является исторически самым высоким.

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