Отныне поезда между Ригой и Лиепаей будут ходить каждый день

По утрам поезд будет курсировать из Лиепаи в Ригу (первый рейс 1 августа), а вечером будет рейс в Лиепаю (первый рейс 31 июля).

Кроме того, в воскресенье будут сохранены существующие дневные рейсы из Риги и Лиепаи и вечерние рейсы из Лиепаи в Ригу.

Из Лиепаи в Ригу можно будет доехать за три часа и четыре минуты, выехав из Лиепаи утренним рейсом в 5 утра и прибыв в столицу в 8:04 утра. По воскресеньям поезд также будет отправляться из Лиепаи в 18:26 и прибывать в Ригу в 21:43.

Длительность ежевечернего рейса из Риги в Лиепаю составит три часа и семь минут - поезд отправляется из столицы в 18:25, а в пункт назначения прибывает в 21:32. По воскресеньям также будет дополнительный дневной рейс с выездом из Риги в 13:49 и прибытием в Лиепаю в 17:00.

Рейсы по маршруту Рига-Лиепая будет выполнять АS Pasažieru vilciens, для этого будут использоваться дизельные поезда в составе трех вагонов на 210 мест.

Автотранспортная дирекция отмечает, что в прошлом году были осуществлены работы по улучшению инфраструктуры путей на участках Елгава - Глуда и Глуда - Добеле, что позволило сократить время в пути. До конца этого года запланированы дальнейшие работы по улучшению латвийской железнодорожной инфраструктуры, что позволит в следующем году еще немного ускорить движение поездов по линии Лиепая - Рига.

При этом будет пересмотрена часть сети региональных общественных автобусных маршрутов с целью увязки графиков движения автобусов с графиками движения поездов. Планируется отменить некоторые избыточные региональные автобусные рейсы на маршрутах Рига - Лиепая и Рига - Добеле. Изменения могут вступить в силу в сентябре.

В итоге из Риги в Лиепаю можно будет добраться менее чем за три часа десять минут на поезде и двух экспресс-автобусах.